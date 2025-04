Wielu z nas maile pisze w zasadzie codziennie. Kilka, kilkanaście, a niektórzy kilkaset dziennie! Nie przywiązujemy już tak dużej wagi do treści, zasad pisowni, czy składni. Dlaczego? Bo żyjemy w na tyle szybkich czasach, że nie mamy chwili, aby o tym myśleć. Poznaj 5 najczęstszych błędów, które robimy, pisząc maile.

Reklama

ABC maila służbowego

1. Adres mailowy

Zacznijmy od początku. W pracy zapewne wysyłasz wiadomości z maila służbowego. Tutaj więc nie ma problemu z nazwą maila. Jeśli jednak piszesz coś z maila prywatnego (np. wysyłasz swoje CV lub piszesz do wykładowcy), warto zadbać o to, aby domena, z której wysyłasz wiadomość, nie była zbyt infantylna. Zapomnij o wysyłaniu wiadomości z adresu "misia@amorek", "andzia.buziaczek@amorek.pl"!

2. Powitanie w mailu

Zasady savoir-vivre głoszą, że zaczynanie wiadomości od słów "Witam!" jest niekulturalne. Dlaczego? Bo sugeruje, wyższość nadawcy nad odbiorcą. Wiele osób zwyczajnie w świecie się obraża i nie odpisuje na wiadomość. Jak więc lepiej zacząć maila? To zależy, do kogo piszesz i jakie masz z tą osobą relacje. Najwięcej problemów mamy z napisaniem maila do szefa albo nauczyciela akademickiego. Maila do pracodawcy możesz zacząć od "Dzień dobry", do wykładowcy - "Szanowna/y Pani/Panie Profesorze".

Poznaj zasady savoir-vivre'u w pracy

3. Temat

Największym błędem jest wysłanie maila bez tematu. Taka wiadomość nie przykuwa uwagi. Temat to jakby tytuł, który sugeruje, co jest w środku. Warto o nim pamiętać, aby nasza wiadomość nie wpadła do kosza albo nie została usunięta przez odbiorcę.

Kto jako pierwszy powinien zaproponować przejście na "ty"? Szef czy pracownik?

4. Treść

Mail to jakby nie patrzeć informacja, którą przekazujemy drugiej osobie. Ważne, aby została podana w odpowiedni sposób. Czego unikać? Wielkiej ściany tekstu. Kilkanaście linijek treści, którą ciężko przeczytać i jeszcze ciężej zrozumieć to poważny błąd. Zamiast tego lepiej podziel treść maila na kilka akapitów, a najważniejsze rzeczy wypunktuj lub wybolduj.

5. Podpis

Błąd z podpisem należy do najczęstszych nieświadomych grzechów, które popełniamy, wysyłając maila. Zwykle piszemy tak:

Pozdrawiam, Jan Kowalski

... a to błąd! Przecinek jest tu zbędny. Zapis powinien wyglądać tak:

Pozdrawiam Jan Kowalski