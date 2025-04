Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak cenne informacje tak po prostu wyrzucamy do śmieci, naiwnie wierząc, że nikomu się one nie przydadzą. Są jednak ludzie, dla których nasze dane osobowe są niezwykle ważne. Jeśli je zdobędą, mogą nimi handlować, próbować dokonywać oszustw i naprawdę nieźle namieszać w naszych życiorysach. Czy jesteśmy tego świadomi?

Czy wystarczająco chronimy swoją tożsamość przed złodziejami?

Tak jak w przypadku większości przypadków, tu też deklaracje są odmienne od rzeczywistości. 97 procent Polaków oświadcza dumnie, że niszczy dokumenty przed ich wyrzuceniem. Ale czy można temu wierzyć? Okazuje się, że jednak tylko 38 procent z nas używa niszczarki do dokumentów.

Niektórzy z kolei tylko pozornie dokonują zniszczenia papierów - drą kartki na małe kawałki i w tej postaci wyrzucają je do kosza. Powinniśmy być jednak świadomi tego, że z zaledwie przedartych kartek bardzo łatwo jest odtworzyć wszystkie znajdujące się na nich informacje.

Zatrważające jest to, że aż 9 procent z nas przyznaje się do wyrzucania dokumentów w całości do kosza.

Zaniedbania z poważnymi konsekwencjami

Jednym z podstawowych błędów powodujących ogromne zagrożenie wykradzenia danych osobowych jest niepoprawne niszczenie zawierających je dokumentów – komentuje dr Wojciech Rafał Wiewiórowski z GIODO – Na problem ten powinny zwracać uwagę nie tylko osoby prywatne, ale także firmy. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przewidziane są kary w postaci grzywny, kary ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku danych szczególnie chronionych do lat 3. O ich nałożeniu i wymiarze decyduje sąd.

Tych dokumentów nie wyrzucaj w całości!

Chroń swoje dane osobowe. Nie pozwalaj na to, by ktoś je przechwycił w tak prosty sposób, kiedy to ty sama podajesz wszystko na tacy. Szczególnie tych dokumentów nie powinnaś wyrzucać do śmieci przed ich całkowitym zniszczeniem:

akty notarialne

dokumenty medyczne, obrazujące twój stan zdrowia

zeznania podatkowe

faktury

pisma z banku

