Kobiety w IT

W branży IT wciąż jest wiele do zrobienia, by osiągnąć równowagę płci, ponieważ kobiety stanowią tylko 17 proc. zatrudnionych**. Dla zmiany percepcji i zachęcania młodych kobiet do wyboru kariery w obszarze technologii szczególne znaczenie mają inicjatywy edukacyjne, dające dostęp do wiedzy, jak również budujące świadomość możliwości, które stoją przed kobietami, także w tej dziedzinie. Wskazują na to między innymi dane z ostatniego raportu „Kobiety w IT 2024” – największy odsetek kobiet odkrywa bowiem swoją pasję do technologii w wieku studenckim, między 20. a 24. rokiem życia (27,1 proc.) oraz absolwenckim – 25-29 lat (21 proc.). Intrygującym faktem jest również to, że 42 proc. kobiet w branży trafiło do niej w wyniku przebranżowienia*** , co pokazuje, że drzwi do IT są otwarte na każdym etapie kariery.

Nieograniczone możliwości w świecie technologii

Organizacją, która od niemal 20 lat działalności w Polsce tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi zawodowemu kobiet w branży technologicznej, jest warszawski IT Hub Procter & Gamble, drugi co do wielkości ośrodek IT tej firmy na świecie, zatrudniający ponad tysiąc specjalistów. Procter & Gamble to globalny koncern, jeden z liderów branży FMCG, do którego należą m.in. marki Pampers, Ariel, Gillette, Oral B, Always czy Fairy. Firma obecna jest na 5 kontynentach, a jej produkty można znaleźć w 9 na 10 polskich domów. P&G IT Hub przyciąga utalentowanych mężczyzn i kobiety, oferując im bogate możliwości rozwoju oraz prowadzenie projektów o globalnym zasięgu – zapadają tu kluczowe decyzje o wyborze i rozwoju technologii, które są następnie wdrażane na wszystkich rynkach, na których działa organizacja.

– W P&G IT Hub każdy, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia, otrzymuje pełne wsparcie na każdym etapie swojej kariery. Nie wymagamy dyplomu z inżynierii ani technicznego wykształcenia – kluczowe są otwartość na nowe wyzwania i chęć nauki. To my wprowadzamy naszych pracowników i pracowniczki w świat IT, zapewniając im szkolenia, mentoring i możliwości rozwoju – mówi Zuzanna Dylęgowska, Senior Director Information Technology w P&G IT Hub i dodaje:

Technologia to dynamiczna dziedzina – wiedza, która jest aktualna dzisiaj, za rok może być już przestarzała. To, co liczy się w tej branży, to chęć nauki i adaptacji do nowych wyzwań. W P&G IT Hub wierzymy, że dzięki indywidualnemu wsparciu, każdy pracownik może rozwinąć skrzydła, niezależnie od tego czy dopiero wchodzi na rynek pracy, wraca z urlopu macierzyńskiego czy decyduje się na przebranżowienie po latach pracy w innej, niezwiązanej z technologiami branży.

Zalety rozwoju kariery wewnątrz dużej organizacji

Skala działalności Procter & Gamble otwiera pracownikom szerokie i elastyczne możliwości rozwoju, pozwalając na eksplorowanie różnych ścieżek kariery, zdobywanie nowych kompetencji i awansowanie na wyższe stanowiska menadżerskie. Ogromną zaletą jest również to, że firma wspiera mobilność wewnętrzną, dzięki czemu pracownicy mogą rozwijać się w różnych obszarach, od zarządzania projektami po stanowiska architektów systemów i inżynierów.

Pozyskiwanie kobiecych talentów w P&G IT Hub

Firma angażuje się w programy edukacyjne, mentoringowe i networkingowe, które pomagają studentkom i absolwentkom zdobywać praktyczne doświadczenie i rozwijać kompetencje w branży IT. Jednym z kluczowych programów jest IT FOR SHE, który wspiera młode kobiety w kształtowaniu kariery IT poprzez mentoring, wolontariat oraz warsztaty technologiczne. Future Female Leaders in IT to z kolei inicjatywa skierowana do studentek kierunków IT, oferująca warsztaty i spotkania z ekspertami, które inspirują do budowania przyszłości branży. P&G IT Hub uczestniczy także w Women in Tech Camp dla najzdolniejszych studentek i maturzystek, gdzie inicjuje sesje mentoringowe, warsztaty technologiczne i rozmowy z liderkami branży. Firma wspiera też Women in Tech Summit – jedno z największych wydarzeń technologicznych dla kobiet w Europie, gdzie promuje równość płci i zrównoważony rozwój w IT.

