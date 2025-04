fot. serwis prasowy Avon

Mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, a także o tym, że rozmawiać o nich nie wypada. Porozmawiajmy zatem o sytuacji, w której oba te twierdzenia są całkowicie błędne. Czyli o momencie, w którym proponujemy komuś inwestycję, która jest nie tylko dobra, ale także niesie za sobą szereg innych korzyści.

Sposób na dodatkowy dochód

Po pierwsze powiedzmy to sobie szczerze - pieniądze dają szczęście, a na pewno potrafią ułatwić jego osiągnięcie. Gdy stać nas na wydatki przeznaczone na przyjemności, szczęście pojawia się samo. Nie tylko dlatego, że fundujemy sobie pewną przyjemność, ale także dlatego, że czujemy się zaradni, zadowoleni i zaspokojeni. Często w poszukiwaniu nowych źródeł dochodu rozważamy podjęcie dodatkowych zajęć, które nie będą specjalnie kolidować z codziennymi obowiązkami, ale także nie zajmą zbyt dużo czasu przeznaczonego na relaks. Wszystko to jest do zrobienia, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Jednym z ciekawszych rozwiązań, jest podjęcie się sprzedaży bezpośredniej. Nie tylko dlatego, że to zajęcie idealnie wpasowujące się w wolny czas i dające możliwość osobistego rozwoju (naprawdę, to działa!), ale i dlatego, że zdecydować możemy się na sprzedawanie produktów nie tylko potrzebnych, ale także niosących wiele dodatkowych korzyści. Zwłaszcza jeśli mówimy o sprzedaży kosmetyków. Dlaczego? To bardzo proste.

Sprzedajemy piękno i radość

Sprzedając kosmetyki za określoną cenę, nie sprzedajemy tylko pomadki i szamponu. Oferujemy nie tylko szampon, ale to, co niesie on ze sobą - relaks, poprawę urody i samopoczucia, wrażenie szczególnej dbałości o siebie, piękny i elegancki przedmiot, którym klient może się pochwalić. Dlatego łatwiej będzie rozmawiać o cenie - to nie tylko koszt produktu, ale inwestycja w wygląd i ogólne zadowolenie.

Klient bywa zainteresowany ceną już na samym początku rozmowy. Naszą rolą jest przedstawić sumę w taki sposób, aby brzmiała ona nie tylko jak znakomita okazja, ale także bardzo dobra inwestycja. Nie należy zatem tracić entuzjazmu, gdy klient koncentruje się na ponoszonych kosztach, a uświadomić mu - z pozycji eksperta - jakie korzyści kupuje za tę cenę. Nie powinno to być trudne. Nie tylko proponujesz doskonałe i sprawdzone produkty, ale jesteś ich najlepszym rzecznikiem - bo otrzymałaś zawczasu wszelkie niezbędne informacje.

Odpowiadamy na potrzeby klienta

Kluczem do sukcesu jest szybka ocena potrzeb i oczekiwań twojego klienta, a potem dopasowanie argumentów do sytuacji. Cena może zejść na drugi plan i przestać być jakimkolwiek problemem.

Jeżeli boisz się, że zawsze będziesz słyszeć, iż oferowany produkt jest zbyt drogi - nie przejmuj się. Przede wszystkim zdajesz sobie sprawę z jego wartości. Możesz zatem spokojnie i stanowczo powtarzać zastosowane już argumenty, potwierdzające szereg wiążących się z produktem korzyści. Po drugie - decydując się na ten rodzaj zajęcia, znajdujesz się w bardzo komfortowej sytuacji - absolutnie nic nie musisz. Możesz zatem spokojnie zakończyć negocjacje i zająć się swoimi sprawami, bo wiesz, że zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy. Być może klient potrzebuje też czasu na rozważenie oferty i sam do ciebie wróci?

Mamy atrakcyjne ceny

Jeżeli sytuacja jest sprzyjająca, możesz na szereg sposobów zaoferować klientowi nową, jednorazową cenę. Zwłaszcza jeśli masz świadomość istnienia zniżek i promocji. Zawsze czekaj jednak z tą informacją. Najpierw popisz się entuzjazmem i erudycją - być może oferowanie rabatu wcale nie będzie konieczne. Ważne jest jednak twarde bronienie ceny oferowanego produktu - skoro znasz jego wartość i działanie, walcz o swoje zdanie. Niech klient ma poczucie, że to mądra inwestycja. osłodzi mu to "porażkę" w negocjacjach.

Jesteś w komfortowej sytuacji

Nie pozwól, żeby rozmowy o cenie wytrącały cię z równowagi, nawet jeśli zdaje ci się, że klient zupełnie nie rozumie okazji jaką mu stwarzasz. Przypomnij sobie, że nie musisz nic. Oferujesz rozwiązania, przyjemność i korzyści, a nie niezbędną do życia wodę. Najważniejsze, żebyś ty miała tę świadomość. Ułatwi ona kolejne kontakty. Pamiętaj też, że dzięki odmowie można się wiele nauczyć, a także zmotywować.

Prawdą jest jednak, że pewność siebie, doskonała znajomość produktu i odpowiednie argumenty przemawiające za ceną produktu, zazwyczaj pozwalają szybko i sprawnie sfinalizować transakcję. A zadowolony klient wróci do ciebie w radosnych podskokach. Nie bój się zatem rozmawiać o pieniądzach - uczyń z tego sztukę!