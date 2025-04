Inwestowanie w akcje, choć czasem dość ryzykowne, może okazać się niezwykle opłacalne, oczywiście przy umiejętnym rozlokowaniu pieniędzy, wiedzy i odrobinie szczęścia. Zanim jednak pochopnie zdecydujesz się na wykupienie akcji, sprawdź, jakie masz możliwości do wyboru.

Inwestowanie w akcje - jakie wybrać?

Akcje dochodowe

Akcje te charakteryzują się tym, że przynoszą stały dochód ich posiadaczom, nawet bez jakiegokolwiek obrotu nimi. Co ważne, tylko przedsiębiorstwa posiadające wysoki współczynnik wypłacanych dywidend mogą posiadać akcje dochodowe.

Akcje defensywne

Akcje te emitują jedynie firmy, które działają w branżach, w których popyt na dane produkty jest niezależny od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Mogą to być np. firmy spożywcze, farmaceutyczne. Akcje te są odporne na wpływ cykli gospodarczych.

Akcje spekulacyjne

Emitują je spółki, które nie mają obecnie zbyt dużych zysków, ale za to wysoki potencjał na wzrost (np. branże IT). Jeżeli dana firma odniesie sukces, można się bardzo wzbogacić na takich akcjach, ale jeśli nie powiedzie jej się - można popaść w poważne kłopoty finansowe.

Akcje cykliczne

Emitowane są przez spółki, które są uzależnione od cykli gospodarczych. Kiedy dany dział gospodarki rozwija się, akcje cykliczne nabierają wartości, kiedy natomiast popyt na produkty w danej dziedzinie spada, akcje te również są mniej warte. Akcje te zwykle wypuszczają na rynek firmy deweloperskie lub motoryzacyjne.

Akcje rozwojowe

Należy podkreślić, że inwestowanie w akcje rozwojowe należy do dość ryzykownego. Akcje te pozwalają na reinwestowanie zarobionych pieniędzy w przedsiębiorstwo. Jeśli dzięki temu zacznie być ono bardziej zyskowne, akcje takiej firmy również mogą być wyceniane drożej.

Akcje groszowe

Wbrew nazwie, nie są to akcje, które odgrywają małą rolę, są dość ryzykowne, bardzo podatne na spekulacje. Bywa, że wykorzystuje się je do sztucznego pompowania cen i do zwiedzenia wielu akcjonariuszy. Nazwę biorą stąd, że posiadają niską cenę nominalną i rynkową.

Akcje tzw. Blue chipy

Akcje dużych, znanych firm, które świetnie radzą sobie na rynku (W Polsce to np. spółki z WIG20). Można uznać, że są one dość bezpieczne. Posiadają raczej stabilne kursy i dobrą płynność.

