1 listopada 2023 swoją premierę miała kampania marki Gillette będącej częścią Procter&Gamble - “Muszę..., Bo Chcę.” W spocie reklamowym zobaczyć możemy nowego ambasadora marki – Mateusza Damięckiego, który pokazuje, że golenie się może sprawiać tyle samo przyjemności, co wykonywanie swojej pracy czy bycie dobrym rodzicem. Aby szeroko poinformować o tym media, marka zorganizowała spotkanie prasowe, na które licznie przybyli dziennikarze, influencerzy oraz partnerzy Gillette. Goście mieli okazję obejrzeć improwizowany spektakl Mateusza Damięckiego i aktorów Klubu Komediowego, a także zobaczyć oficjalny spot reklamowy.

“MUSZĘ..., BO CHCĘ”

Punktem wyjścia do powstania idei kampanii “Muszę..., bo Chcę” była obserwacja tego, że mężczyźni w Polsce mówią o goleniu głównie w kontekście codziennego obowiązku. Motto nowej kampanii Gillette: “Bo chcę” zachęca mężczyzn do zmiany nastawienia i pokazuje, że wiele czynności, które często traktowane są jako przymus wcale nie muszą nim być - naprawdę można je lubić. Wszystko jest kwestią naszego podejścia i dostrzeżenia wyjątkowości chwil dnia codziennego. Podobnie jest z pielęgnacją zarostu, która może być przyjemnością, jeśli użyje się do tego odpowiednich narzędzi. Tym samym Gillette sprzeciwia się podejściu, w którym golenie traktowane jest jako obowiązek narzucony przez okoliczności zewnętrzne, pokazując analogię do innych sytuacji życia codziennego.

Jeśli naprawdę czujemy sens naszej pracy, nie musimy jej wykonywać. Chcemy. Podobnie jest z goleniem - jeśli dążymy do bycia swoją najlepszą wersją i dbania o siebie, to golenie nie jest obowiązkiem, możemy po prostu chcieć to robić. W najnowszej reklamie, marka Gillette kontynuuje realizację swojego celu, którym jest wspieranie mężczyzn, aby każdego dnia wyglądali i czuli się jak najlepiej. Warto też wspomnieć, że z tego samego powodu marka wspiera ruchy takie jak Movember, czy organizacje takie jak Share The Care (wiodąca polska organizacja pozarządowa działająca w obszarze wspólnej opieki rodzicielskiej). Dlatego też wybór ambasadora nie był przypadkowy, ponieważ podobne wartości bliskie są również Mateuszowi Damięckiemu, który z pasją dąży do tego, co najlepsze w rzemiośle artystycznym, a także jest zaangażowanym ojcem dwójki dzieci.

WYJĄTKOWE SPOTKANIE PRASOWE GILLETTE Z IMPROWIZOWANYM SPEKTAKLEM AKTORÓW KLUBU KOMEDIOWEGO I AMBASADORA

9 listopada 2023 r. marka Gillette zaprosiła przedstawicieli mediów, influencerów oraz swoich partnerów do Klubu Jassmine w Warszawie, aby przedstawić swojego nowego ambasadora i wspólnie celebrować start kampanii “Muszę..., Bo Chcę”. Głównym punktem wydarzenia było improwizowane show aktorów Klubu Komediowego ze specjalnym udziałem Mateusza Damięckiego. Celem marki było przedstawienie nowego ambasadora w jak najbardziej naturalny i osadzony w jego artystycznej profesji sposób. Całość ze względu na swój humorystyczny oraz angażujący charakter spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników spotkania. Na koniec wystąpił Brand Director Gillette & Gillette Venus (Centralna Europa & Ukraina) – Goran Shutinovski, który opowiedział o transformacji marki i zmianach, które następują i będą kontynuowane. Jak wspomniał – marka cały czas skupia się na doskonaleniu produktów, a także wdrażaniu coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań. Ponadto Gillette kontynuuje współprace z organizacjami pozarządowymi np. Share The Care, wspierając oraz podzielając wartości, które propagują. Po zakończeniu części oficjalnej, był czas na swobodne rozmowy kuluarowe, a także skorzystanie z atrakcji specjalnej – profesjonalnego serwisu barberskiego z wykorzystaniem produktów z linii King C. Gillette. Więcej informacji o Gillette dostępnych jest na stronie.