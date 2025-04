Reklama

Barbie od lat realizuje globalną misję – Projekt Dream Gap. W jej ramach każdego roku nagłaśnia historie kobiet, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach. Wszystko po to, aby inspirować dziewczyny i przywrócić ich wiarę we własne możliwości. Tegoroczna sportowa odsłona projektu to kontynuacja misji wspierania dziewczynek, a także część obchodów 65-lecia istnienia marki.

Firma Mattel uhonorowała dziewięć sportsmenek z całego świata tytułem Barbie Role Mode, by walczyć z ograniczeniami i stereotypami, które powstrzymują dziewczynki przed osiągnięciem ich pełnego potencjału. Dlaczego akurat sportsmenki? Bo dziewczyny, które uprawiają sport mają większą wiarę w siebie, wyżej oceniają swoje kompetencje oraz umiejętności i nie boją się być przywódczyniami (1).

„Te unikatowe lalki sportowe są wyrazem uznania dla ich pasji i indywidualności oraz stanowią symbol naszych wspólnych wartości. Poprzez wyróżnienie ich inspirujących historii, mamy nadzieję wspierać przekonanie, że każda dziewczynka zasługuje na szansę realizowania swoich pasji i przekształcania swoich marzeń w rzeczywistość” – mówią przedstawiciele firmy Mattel.

Barbie – symbol kobiety, która ma wybór

Dziś marka dokłada swoją cegiełkę do budowania świata opartego na odwadze, samoakceptacji i tolerancji. Dawniej rynek zabawek dla chłopców był pełen ciekawych i różnorodnych propozycji. Dla dziewczynek natomiast produkowano głównie lalki-niemowlęta, co ograniczało możliwości zabawy do wcielania się w rolę mamy lub opiekunki. Twórczyni Barbie, Ruth Handler postanowiła to zmienić.

Tworząc Barbie, chciałam, by dziewczynki uwierzyły w to, że mogą być kim chcą. Barbie od samego początku była symbolem kobiety, która ma wybór – mówiła.

Pierwotna koncepcja Barbie wychodziła daleko poza oczekiwaną ówcześnie rolę społeczną kobiet. Pozwalała dziewczynkom marzyć i spojrzeć na siebie inaczej, niż narzucała kultura. I tak jest do dziś.

W 2018 roku Barbie rozpoczęła Projekt Dream Gap, w ramach którego oferuje dziewczynom zasoby i wsparcie, a także wskazuje wzory do naśladowania. Marka od lat podkreśla rolę inspirujących wzorców w życiu dziewczynek i nawiązuje współpracę z wyjątkowymi kobietami, które osiągnęły nadzwyczajne sukcesy. Co roku honoruje tytułem Barbie Role Model inspirujące kobiety i nagłaśnia ich wyjątkowe historie.

Wśród nagrodzonych kobiet znalazła się Ewa Swoboda – utytułowana na arenie krajowej i międzynarodowej sprinterka, halowa wicemistrzyni świata na dystansie 60 metrów i multimedalistka mistrzostw Europy w biegach na 60 i 100 m.

Wyjątkowa lalka, która powstała na jej cześć, ubrana jest w sportowy strój PUMA złożony z jasnofioletowych szortów i topu oraz pomarańczowych butów do biegania. Inspiracją do stworzenia tej stylizacji był strój, który Ewa miała na sobie podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie w 2023 roku. Wówczas pokonała magiczną barierę 11 sekund w biegu na 100 metrów. Pobiła swój życiowy rekord ustanawiając drugi najlepszy czas w historii polskiej lekkiej atletyki kobiet.

Bycie wybraną przez Barbie jako Role Model to dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie. Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam swoją własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja– mówi Ewa Swoboda.

Wśród sportsmenek, które otrzymały własne lalki i tytuł Barbie Role Model są również: tenisistka Venus Williams, piłkarka Christine Sinclair, Bokserka Estelle Mossely oraz paratriatlionistka Susana Rodriguez.

Do dziś tytuł ten otrzymały trzy Polki: Martyna Wojciechowska, Iwona Blecharczyk i Anita Włodarczyk. Teraz dołączyła do nich Ewa Swoboda, lekkoatletka, sprinterka oraz olimpijka. Halowa wicemistrzyni świata 2024 na dystansie 60 metrów. Podczas półfinałowego biegu poprawiła swój rekord życiowy i ustanowiła nowy rekord Polski z czasem 6,98 sekundy. Multimedalistka mistrzostw Europy, zdobywczyni wielu tytułów na arenie międzynarodowej, zarówno w karierze juniorskiej, jak i seniorskiej oraz wielokrotna medalistka najważniejszych imprez rangi krajowej.

„Ogromnie się cieszę, że Barbie udało się odtworzyć tak wiele detali: włosy, makijaż, długie paznokcie i tatuaże, które są ważną częścią mnie i mojej osobowości, tego jaka jestem. To sprawia, że moja lalka jest tak wyjątkowa, jest to dla mnie bardzo ważne. Barbie Role Model to wyraz pozytywnego podejścia do życia, determinacji i siły do realizacji marzeń, wartości, które staram się reprezentować na bieżni i poza nią każdego dnia. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tego przesłania, które Barbie przekazuje dziewczynkom i całemu światu” – mówi polska lekkoatletka.

(1) Według NAACP oraz The Girls’ Index.