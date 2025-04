Zimą na Mazurach też można odpocząć i dobrze się bawić. Jedna z naszych czytelniczek opisuje gdzie można zimą w Giżycku miło spędzić czas.

Wcześniej, z córeczką, Weroniką, jeździliśmy na Mazury latem – mówi Magda Kotowska. Teraz będziemy zaglądać tam też zimą. Decyzję podjęłam w dwie sekundy. Był czwartkowy wieczór, gdy zadzwoniła przyjaciółka i zapytała, czy lubię kuligi. No jasne odpowiedziałam. To super, pakuj się, jutro wyjeżdżamy do Giżycka. Kuligi to już od dawna mazurski klasyk. Śniegu zawsze było tu pod dostatkiem, nawet gdy w całym kraju go brakowało. A to podstawa udanej zabawy zimą. Aby zorganizować leśną sannę w okolicach Giżycka, wystarczy zadzwonić do któregoś z okolicznych gospodarstw agroturystycznych i gotowe. No prawie gotowe. Jeśli pogoda dopisuje, chętnych jest tyle, że może być problem z terminem. Gdy okaże się, że z klasycznego kuligu nici, można zorganizować wyprawę do lasu na skuterach śnieżnych. To prawda, jest głośniej i mniej przewidywalnie, bo wielu nowicjuszy ląduje w zaspach, ale zabawa jest przednia, a o to przecież chodzi.

Reklama

Żeglarstwo figurowe na jeziorze

Nam udało się zorganizować kulig w okolicach wsi Wilkasy, gdzie znajdują się najpiękniejsze trasy na wyprawy saniami, na spacery i do pobiegania na nartach. Na lewo rozciągają się zasypane śniegiem pola, na prawo las przybrany w białe czapy, a pośrodku zamarznięte jezioro. Widoki są tak piękne, że nawet siarczysty mróz nie przeszkadza.

Skuty lodem Niegocin to atrakcja sama w sobie. Można go przemierzać na łyżwach albo na bojerach. Giżycko to w końcu polska stolica żeglarstwa, także w wersji lodowej. Oprócz klasycznych łódek na płozach po lodzie śmigają iceboardingi (zimowy odpowiednik windsurfingu) i ciągnięci przez kolorowe latawce kitesurferzy na nartach lub snowboardach.

Zimowy raj na Mazurach

Jeśli zatęsknicie za nartami, nic straconego. Ja sprawdziłam stok w Okrągłem. Na miejscu działa wyciąg orczykowy, trasy są oświetlone i sztucznie naśnieżane. Czynna jest wypożyczalnia sprzętu i serwis narciarski. Normalnie Zakopane na Mazurach!

Niestety, to był już koniec weekendu. Rano musiałam wyjechać. Wrócę tu na 100 procent. Choćby po to, żeby spróbować nurkowania pod lodowego.

Reklama

Skute lodem Żagle na lód

Nie ma znaczenia, czy mkną po wodzie czy po lodzie. Pełne żagle to symbol wolności i pewnie dlatego niektórzy potrafią patrzeć na nie godzinami.

W Giżycku pierwsze bojery pojawiły się jeszcze przed wojną. Produkcję sprzętu rozpoczęto w 1949 r., a w 2014 r. odbędą się tutaj mistrzostwa świata i Europy.

Na podstawie artykułu Igora Lagenda z Poradnika Domowego