Niewiele osób może się pochwalić odpornością na „wakacyjną nostalgię”. Znajomi wyjechali, by wypocząć – przesyłają zdjęcia, SMS-y, pocztówki – a my siedzimy za biurkiem, wyglądamy przez okno i zazdrościmy wszystkim tym, którzy cieszą się pełnią urlopu. Zaczynamy się zastanawiać, czy praca spełnia pokładane w niej nadzieje. Taka sytuacja może doprowadzić do frustracji. Jak jej uniknąć?

Po pierwsze, nie narzekaj

Jeśli wykonujesz pracę, która nie spełnia Twoich oczekiwań, nie zniechęcaj się, staraj się potraktować ją jak cenną życiową naukę. Pomyśl, że masz możliwość nauczenia się nowych rzeczy oraz poszerzenia swoich kwalifikacji. Pamiętaj, że nie musisz swojej pracy lubić, ale warto się z nią oswoić. Postaraj się nie walczyć ze wszystkim i wszystkimi dookoła, nie narzekaj na szefa i współpracowników, nie zazdrość kolegom na wakacji. Naucz się doceniać to co masz. W tym celu weź kartkę i spróbuj wymienić wszystko, czego nauczyłeś się w tej pracy. Następnie podziel zebrane doświadczenia na dobre i złe. Obok nich napisz, co zyskałeś, czego się nauczyłeś i czego się o sobie dowiedziałeś.

Po drugie, pracuj w myśl zasady „tu i teraz”

Praktyka to zderzenie marzeń o pracy z rzeczywistością pracy. Nie daj się ponieść wyobraźni „co mogłaby być, gdyby”, myśl raczej o „tu i teraz”. Nie zazdrość kolegom na urlopach. Nie rób z siebie ofiary, myśląc, że ty musisz pracować, by inni mogli odpoczywać. Postaraj się „urlopowy czas” w firmie wykorzystać na poznanie warunków pracy oraz struktury firmy. W okresie urlopowym nawet w firmach następuje spowolnienie tempa pracy. Pamiętaj, że ludzie często mają nierealistyczne wymagania, co do pracy, szefa i obowiązków. Zrozumienie tego, to cenna, choć czasami bolesna, nauka na drodze kariery zawodowej.