Unikatowa koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem – oryginalna domowa koszulka jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, z jego własnoręcznym podpisem. To gratka dla fanów piłki nożnej i kolekcjonerów autografów, którzy chcą połączyć pasję z dobrym sercem.

Mat. prasowe

Prawy but Roberta Lewandowskiego z autografem – absolutna perełka w kolekcji każdego sportowego entuzjasty! Autentyczny but z podpisem napastnika to rzadki obiekt, który łączy estetykę sportowego designu z emocją wspierania szczytnego celu.

Mat. prasowe

Pakiet VIP na Galę Derby – ekskluzywne zaproszenie na jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowo-kulturalnych sezonu. VIP-owskie doświadczenie, które łączy emocje rywalizacji z atmosferą glamour i wyjątkowego spotkania osób z pierwszych stron mediów.

Mat. prasowe

Te aukcje to szansa na wyjątkowe doświadczenia i pamiątki, które wykraczają poza zwykłe przedmioty. Każda z propozycji została przygotowana z myślą o osobach, które chcą grać z WOŚP nie tylko hojnie, ale i z klasą.