Przeraża cię samodzielne wypełnianie zaznania podatkowego i załączników? Wykorzystaj do tego urząd! Na rozliczenie z urzędem skarbowym teoretycznie masz czas do końca kwietnia, ale do 16. możesz zlecić to urzędnikom. Wystarczy, że wyślesz online PIT-WZ. Taka opcja dla obywateli jest dostępna od zeszłego roku. Złożenie PIT-WZ to oszczędność czasu i mniejsza szansa, że w czymś się pomylisz i czego nie wypełnisz jak trzeba. Zobacz, jak i kto może z tego skorzystać.

Czym jest PIT-WZ?

To wniosek o sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy za podatnika.

„Przekazujesz w nim urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego” – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

Trzeba go przesłać do odpowiedniego urzędu. Bazując na danych z wniosku PIT-WZ i informacji od pracodawców urzędnik za ciebie przygotuje zeznanie podatkowe. Proste, prawda?

Kto może złożyć PIT-WZ?

„Każdy, kto uzyskał w 2017 r. przychody – wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A – które należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-37. Nie ma znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci – we wniosku wskażesz sposób rozliczenia” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Jak złożyć wniosek PIT-WZ?

Do 16 kwietnia zrobisz to drogą elektroniczną korzystając z formularza online na Portalu Podatkowym, formularza interaktywnego w systemie e-Deklaracje, aplikacji e-Deklaracje Desktop lub systemu teleinformatycznego banków krajowych i SKOK.

Urząd skarbowy w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku PIT-WZ prześle ci mailem informację o udostępnieniu na Portalu Podatkowym zeznania PIT-37 za 2017 rok. Twoim zadaniem jest sprawdzić, czy PIT-37 jest poprawnie wypełniony i zawiera wszystkie dane. Następnie możesz go zaakceptować lub odrzucić. Na to masz czas do 30 kwietnia 2018 roku.

I teraz są dwie opcje. Gdy odrzucasz to przygotowane przez urząd zeznanie, musisz złożyć PIT-37 na dotychczasowych zasadach do 30 kwietnia. A jak nie odrzucisz zeznania, to 30 kwietnia twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.

źródło: Business Insider, Ministerstwo Finansów

