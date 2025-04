Stan epidemii wprowadzony w Polsce 20 marca zmienił nasze życie w niemal każdym aspekcie. Musimy stosować się do nowych zasad robiąc zakupy, odwiedzając lekarza, fryzjera, czy chociażby załatwiając sprawy urzędowe. Wyjątkowo boleśnie przekonały się o tym, osoby, które pobierają od państwa zasiłki i inne świadczenia socjalne, których wypłata wymaga dostarczenia osobiście odpowiednich wniosków.

Wśród poszkodowanych są m.in. emeryci, którzy nie zdążyli dostarczyć zaświadczeń do ZUS-u i nie dostaną swojej emerytury w terminie. Na szczęście rząd wziął to pod uwagę i zamierza pomóc, wprowadzając dodatkowe udogodnienia do tarczy antykryzysowej.

ZUS zapewni wyrównanie emerytur w 2020 roku

Podczas epidemii koronawirusa wszystkie oddziały ZUS nie przyjmowały petentów i prowadziły tylko niezbędne prace zdalnie. Przez to wielu seniorów nie złożyło wniosków o emeryturę, chociaż im ona przysługuje.

Dzięki temu emeryci mogą dostać nawet 4 tys. złotych od rządu, który wziął ich pod swoje skrzydła, układając nową tarczę antykryzysową. Na jej mocy ZUS ma wypłacać wyrównania emerytur za okres od 1 marca tego roku. Jeśli komuś emerytura przysługiwała właśnie od tego miesiąca, ale przez ograniczenia nie złożył wniosku, może zrobić to teraz. Od maja otrzyma świadczenie a ponadto równowartość emerytury za marzec i kwiecień.

Aby takie wyrównanie otrzymać, trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek. Należy go dołączyć do wniosku o emeryturę i złożyć w oddziale ZUS-u. Trzeba to zrobić nie później niż 30 dni od zakończenia stanu epidemii. Gdzie można go znaleźć? Potrzebne arkusze są dostępne są zarówno w placówkach ZUS-u, jak i na stronie internetowej urzędu.

Jakie świadczenia wypłacane są przez koronawirusa?

Rząd w swojej tarczy antykryzysowej postawił przede wszystkim na pomoc polskim przedsiębiorcom, którzy musieli wstrzymać działalność na czas epidemii. Na wsparcie finansowe mogą jednak liczyć również inne osoby.

Zasiłki dostaną rodzice, którzy muszą zajmować się dziećmi podczas ich nauki zdalnej, pomocna dłoń dosięgnęła również kredytobiorców. Tarcza antykryzysowa wciąż jest dopracowywana, tak by jak najskuteczniej usprawnić działanie gospodarki w tym trudnym czasie.

