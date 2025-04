Czy Polacy będą mieli kolejne święto? Tego chciałaby Fundacja Naukowa Katolików „Estachon”. Ich pomysł dotyczy bardzo atrakcyjnego terminu. Kiedy mielibyśmy dostać dodatkowy dzień wolny od pracy?

Reklama

Długi weekend zielonoświątkowy?

Chodzi o poniedziałek po Święcie Zesłania Ducha Świętego, popularnie zwanym Zielonymi Świątkami. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym święto to wypada 50 dni po Wielkanocy, zawsze w niedzielę. Problem w tym, że w Kościele katolickim to święto dwudniowe: pierwszy dzień Zielony Świątek obchodzimy w niedzielę, a drugi w poniedziałek. W dodatku aż do 1951 roku poniedziałek po Zielonych Świątkach był dniem wolnym od pracy, dopóki decyzją ówczesnych władz zniesiono ten przepis (dziś dzień wolny przysługuje tylko wyznawcom Kościoła Zielonoświątkowego).

Jak zaplanować długie weekendy 2018? Sprawdziłyśmy!

Z tych względów powrotu do poprzedniego stanu rzeczy chciałaby Fundacja Naukowa Katolików „Estachon”. Petycja w tej sprawie została już złożona do senatu:

Kiedyś obchodzono je bardzo uroczyście. Pierwszy dzień był świętem religijnym, a drugi - świętem ludowym o bogatych tradycjach. Obecnie w Polsce jedynie pierwszy dzień Zielonych Świątek jest dniem wolnym od pracy.

Pomysł przywrócenia wolnego w drugi dzień Zielonych Świątek popierają też niektórzy znawcy zwyczajów ludowych:

Mam nadzieję, że drugi dzień Zielonych Świątek będzie wolny. - powiedziała jakiś czas temu „Dziennikowi Łódzkiemu” etnograf Aldona Plucińska.

Będziemy mieli kolejny długi weekend? To możliwe, ale trudne do zrealizowania

Choć pomysł stworzenia nowego święta (i przy okazji kolejnego długiego weekendu) dla wielu osób może wydać się bardzo atrakcyjny, politycy są sceptyczni wobec takiego rozwiązania:

Wolałbym iść w stronę wydłużenia urlopów w Polsce. - powiedział wiceszef senackiej komisji petycji Jan Rulewski z PO.

Pomysł Fundacji w ostrożnych słowach komentuje również prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazując na potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie.

Czy Polacy będą mieli nowe święto wolne od pracy? Czas pokaże. Warto pamiętać jednak, że Święto Trzech Króli jest dniem wolnym dopiero od 2011 roku. Stało się tak po tym, jak do Sejmu wpłynęły 2 projekty obywatelskie w tej sprawie, pod którymi podpisało się 1,5 miliona osób.

Źródło: Rzeczpospolita

Polecamy:

Reklama

Do finału miss Kazachstanu doszedł... mężczyzna. Przyznał się na ostatnim etapie konkursu.

Zarabia na życie ciałem. "Praca w seks-biznesie pomaga mi być lepszą mamą"

"Stawką było ludzkie życie, a oni nas okłamali. Może było uratować Tomka". Mocne słowa Revol.