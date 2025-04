Prezes ZUS przyznała pracownikom 1 tys. złotych nagrody z okazji Dnia Pracownika ZUS. Nagrodę otrzyma 45 tys. pracowników ZUS. Każdy tyle samo. Każdy po tysiąc złotych. Nie trzeba być matematycznym orłem, by policzyć, że z budżetu odpłynie 45 milionów złotych. Kto za to zapłaci? Ministerstwo, czy podatnicy, czyli każdy z nas? Zobacz, co na to rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz ze związkami zawodowymi, wygospodarowała w ramach budżetu Zakładu dodatkowe środki, by nagrodzić ciężką pracę personelu Zakładu.

- Wojciech Andrusiewicz - rzecznik ZUS

Skąd takie sumy?

Dzień Pracownika ZUS obchodzony jest nie od dziś. Jak twierdzi rzecznik ZUS, pracownicy Zakładu zarabiają mniej nawet o kilkaset złotych niż wynosi średnia pensja krajowa. Nagrody dla pracowników miały zostać wygospodarowane z dodatkowych środków. Co więcej, w żaden sposób nie obciążają finansów ZUSu.

Średnia pensja w Zakładzie jest niższa od średniej pensji w kraju o kilkaset złotych. Obowiązków z roku na rok przybywa, a budżet Zakładu na wynagrodzenia, praktycznie się nie zmienia.

- Wojciech Andrusiewicz - rzecznik ZUS