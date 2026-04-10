Otóż, Zendaya i Robert Pattinson wcielają się w parę narzeczonych – oboje są piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie! Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne…

W filmie zobaczymy także: Alanę Haim i Hailey Gates.

„Drama” w kinach od 10 kwietnia. Zwiastun można obejrzeć pod tym linkiem.

Zanim w kwietniu wybierzemy się do kina na „Dramę”, warto rzucić okiem na zestawienie czterech fascynujących obrazów, których bohaterowie postanawiają stanąć na ślubnym kobiercu. Zacznijmy od polskiej komedii, którą możemy oglądać na dużym ekranie od lutego.

Dalej jazda 2

Pierwsza część życiowych perypetii rodziny Gugulaków podbiła serca widzów w całej Polsce. Dlatego druga część, czyli „Dalej jazda 2” w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, musiała powstać! I tak też się stało.

– Kontynuacja historii w „Dalej jazda 2” przyszła mi bardzo naturalnie. Czułem, że bohaterowie pierwszej części wciąż mają w sobie mnóstwo energii i kolejne historie do opowiedzenia (…) Zależało mi na zachowaniu balansu między wzruszeniem a komedią, bo dla mnie siła komedii rodzi się właśnie ze wzruszenia (…) Ważne było utrzymanie odpowiednich proporcji. Czy się udało? Mam nadzieję, ale to już ocenią widzowie. Chciałbym, żeby uwierzyli w siebie i w swoje marzenia, bo nawet jeśli czasem jest za późno, by je spełnić, to nigdy nie jest za późno, by je mieć. I żeby byli dla siebie uważni, serdeczni, otwarci na innych – mówił Kuczewski.

Widzowie, którzy widzieli pierwszą część, mieli nadzieję, że Ela i Józek (w tych rolach Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania) w końcu staną na ślubnym kobiercu.

– To był właśnie motyw napędowy drugiej części – spóźniony o kilkadziesiąt lat ślub Eli i Józka – dodał reżyser „Dalej jazda 2”.

Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W „Dalej jazda 2” zagrali nie tylko znani z pierwszej części: Mariusz Drężek, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet, Anita Sokołowska i Wiktor Zborowski, ale również: Cezary Pazura, Bohdan Łazuka, Anna Szymańczyk i Marię Winiarską.

Biała odwaga

Następna w naszym zestawieniu jest kolejna polska produkcja – tym razem z 2024 roku. Akcja filmu o miłosnych rozczarowaniach w ekstremalnie trudnych historycznie czasach, który wyreżyserował Marcin Koszałka, dzieje się pod koniec lat 30. XX wieku na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka Skorus. Jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi.

Po ślubie ukochanej ze starszym bratem dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy.

– Miłość, tak jak w życiu, na co dzień ma trochę większą siłę niż więzy krwi. Chociaż akurat w moim przypadku te więzy krwi bardzo mocno łączą się z miłością. I to też jest coś, czego nie można zapomnieć, więc na pewno w tym filmie to się mocno przenika. I też ta miłość zostaje wystawiona na bardzo mocną próbę w związku z więzami krwi. To ta decyzja rodzinna, która zapada na samym początku filmu jest bardzo mocno związana z miłością i trochę też determinuje to, co później się dzieje z moim bohaterem – przyznał Filip Pławiak.

Na swojej drodze Jędrek spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.

W filmie zagrali: Julian Świeżewski, Sandra Drzymalska, Jakub Gierszał, Juliusz Chrząstowski, Andrzej Konopka, Wiktoria Gorodecka, Adam Woronowicz.

Piękna katastrofa 2

Kolejna propozycja to młodzieżowa komedia będącą kontynuacją hitu z 2023 roku. To ekranizacja jednej z powieści Jamie McGuire, w której szalony romans Abby i Travisa (Dylan Sprouse) wkroczy na zupełnie nowy poziom. Oboje dojdą do wniosku, że przyszedł już czas, by stanęli na ślubnym kobiercu. Oczywiście, jak to z nimi bywa, nie obędzie się bez burz, dramatów i nieoczekiwanych perypetii.

– Moja bohaterka znajdzie się w punkcie zwrotnym swojego życia. Chociaż jest pewna, że Travis to ten jedyny, to jest też świadoma, jak wiele ich dzieli i jak bardzo są od siebie różni. Wie, że związek z tym „bad boyem” oznacza problemy. I to zawsze (…) Dla mnie ta relacja, ale i ta rola, to spore wyzwanie i ciekawe doświadczenie aktorskie. Lubię grać Abby, ponieważ tak bardzo się różnimy – przyznała Virginia Gardner w rozmowie, którą przytoczył portal movieweb.com.

W „Pięknej katastrofie 2” szalona, mocno zakrapiana noc w Las Vegas, przyprawi głównych bohaterów dosłownie i w przenośni o ból głowy. Ale to nie koniec niespodzianek. Abby i Travis obudzą się bogatsi o ból głowy, kupę forsy, którą ukochana Maddoksa wygrała w kasynie i… obrączki na palcach. Wygląda na to, że w przypływie namiętności podkręconej alkoholem wzięli ślub. Za wygraną postanowią spędzić upojny miodowy miesiąc w Meksyku w towarzystwie znajomych i rodziny. Ale zanim to nastąpi każde z nich wyprawi swój wieczór kawalerski/panieński, który skończy się nieziemską zadymą…

Wystrzałowe wesele

I czas na ostatnią propozycję – komedię z 2023 roku z Jennifer Lopez! Głównymi bohaterami są Darcy i Tom (w tej roli Josh Duhamel). Narzeczeni planują w końcu sformalizować swój związek. Decydują się na ślub na rajskiej wyspie. Im bliżej uroczystości, tym więcej trudności piętrzy się przed zakochanymi. W pewnym momencie na przyjęciu pojawiają się nieproszeni goście – porywacze, którzy biorą za zakładników wszystkich zaproszonych gości. Darcy i Tom będą musieli połączyć siły, by uratować swą rodzinę, o ile wcześniej sami się nie pozabijają.

Po zakończeniu prac nad filmem Jennifer Lopez nie mogła się też nachwalić współpracy z Jennifer Coolidge i Lennym Kravitzem.

– Lenny był niesamowity. Nie moglibyśmy wyobrazić sobie lepszego, niebezpiecznego i zarazem szalenie atrakcyjnego byłego chłopaka, który jest gwiazdą rocka i próbuje zepsuć Tomowi ślub. Lenny był dosłownie zabójczy. Z kolei Jennifer Coolidge jest aktorką, która potrafi dołożyć do każdej komedii coś wyjątkowego, tworzyć unikalne role. Jako matka Josha sprawdziła się perfekcyjnie. Jej postać jest skrajnie różna od rodziców Sonii i Cheecha. Stworzyła przezabawną postać matki. Czarującą i wiarygodną. Idealnie to zbalansowała – mówiła.

Obok Lopez w filmie wystąpili: Lenny Kravitz, Jennifer Coolidge, Sonia Braga oraz D’Arcy Carden.

