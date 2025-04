Prowadzenie własnej działalności pociąga za sobą sporą odpowiedzialność, ale też daje dużo satysfakcji, jeśli biznes idzie pomyślnie i rozwija się. Aby jednak mógł się rozwijać, trzeba go najpierw rozpocząć. Tu pojawia się często problem, bo nawet jeśli mamy pomysł na działalność, niekoniecznie musimy mieć pieniądze na jej rozkręcenie. Wówczas warto zastanowić się nad wzięciem dotacji z urzędu pracy.

Reklama

Z czego finansowane są dotacje z urzędu pracy?

Być może nie każdy przedsiębiorca orientuje się, że sam przyczynia się także do rozwoju kolejnych działalności gospodarczych. Każdy pracodawca czy przedsiębiorca ma bowiem obowiązek odprowadzania składki na tzw. fundusz pracy. Część pieniędzy z tego funduszu przeznaczana jest do urzędów pracy, by te dotowały przyszłych przedsiębiorców poprzez finansowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jaką kwotę można dostać jako dotację z urzędu pracy?

Kwota wsparcia finansowego z urzędu pracy nie jest stała, zależy ona od potrzeb przyszłego przedsiębiorcy oraz od innych czynników. Maksymalnie można dostać jednak obecnie nawet ponad 20 tysięcy złotych, czyli tyle, ile wynosi sześciokrotność średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli spełni się określone warunki, w ogóle nie trzeba będzie zwracać otrzymanej kwoty.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności?

Niestety nie każdemu przysługuje prawo otrzymania dotacji z urzędu pracy. Skoro jest to wspieranie osób bezrobotnych, należy mieć status takiej osoby, by móc skorzystać z dotacji. To, jak długo należy pozostawać ze statusem bezrobotnego, zależy od konkretnego urzędu i regulaminu, jaki tam obowiązuje.

Aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy, należy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie. We wniosku należy zawrzeć:

opis pomysłu na działalność gospodarczą;

biznesplan;

przewidywane wydatki (zwłaszcza te, na które potrzebna nam będzie dotacja).

Studenci studiów stacjonarnych lub osoby prowadzące już działalność gospodarczą, nie mogą ubiegać się o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Reklama

Zobacz też:

Jak uzyskać dotację unijną?

Dla kogo staż z urzędu pracy?

Fundusze na własną działalność