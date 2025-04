Dom Opieki Dziennej w Ciechanowie to miejsce szczególnie ważne dla wielu członków lokalnej społeczności – seniorów, samotnych matek, dzieci, a także uchodźców. Codziennie przygotowuje się tutaj ponad 300 posiłków, organizowane są zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne oraz zapewniane jest wsparcie – zarówno emocjonalne, jak i materialne.

P&G we współpracy z PCK sfinansowało remont kuchni, łazienki oraz budowę nowoczesnej pralni w Domu Opieki Dziennej w Ciechanowie. Odnowione pomieszczenia zapewnią większy komfort zarówno podopiecznym ośrodka, jak i jego pracownikom – przygotowanie tak dużej liczby posiłków każdego dnia będzie łatwiejsze w nowoczesnej, świeżo odnowionej kuchni, a wyremontowana łazienka i nowa pralnia usprawnią intensywne codzienne życie placówki.

Wsparcie dla samotnych matek

Jedną z grup, które najczęściej korzystają ze wsparcia ośrodka, są samotne matki, które każdego dnia mierzą się z wieloma wyzwaniami – od zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, przez organizację codziennych obowiązków, po zmagania z izolacją społeczną. W Domu Opieki Dziennej w Ciechanowie znajdują nie tylko pomoc materialną, ale przede wszystkim przestrzeń, gdzie mogą poczuć się częścią wspólnoty. Dzięki wsparciu placówki matki mają szansę skupić się na budowaniu lepszej przyszłości dla swoich dzieci, wiedząc, że ich codzienne potrzeby są tutaj zrozumiane i wspierane.

Remont z pewnością usprawni wiele elementów codzienności tych kobiet, ułatwiając im wykonywanie podstawowych obowiązków, które w trudnych warunkach domowych często są dużym wyzwaniem. Nowa pralnia stanowi dla nich ważne udogodnienie. Matki mogą teraz szybko i sprawnie zadbać o czystość ubrań swoich dzieci, co w domowych warunkach bywa trudne ze względu na ograniczenia przestrzenne czy finansowe.

Dom Opieki Dziennej w Ciechanowie oferuje jednak samotnym matkom znacznie więcej niż odnowione pomieszczenia i sprzęty – daje im społeczność, w której mogą poczuć się akceptowane, wspierane i zrozumiane, co ma ogromne znaczenie w ich codziennym życiu.

Wsparcie marek Procter & Gamble

Marki należące do Procter & Gamble, takie jak Ariel, Lenor i Fairy, nie tylko wsparły remont finansowo, ale także dostarczyły produkty do prania i zmywania, niezbędne do codziennego funkcjonowania ośrodka. Celem projektu było stworzenie dla podopiecznych ośrodka „domu z dala od domu” – przestrzeni, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfortu, kiedy prawdziwy dom jest daleko lub z różnych względów nie daje wygody i spokoju.

„Czyste ubrania, pachnąca pościel i lśniące naczynia, czyli to, co nasze marki zapewniają na co dzień milionom osób w Polsce, to drobne elementy codzienności, które mają znaczenie dla dobrego samopoczucia. Cieszymy się, że będą mogły je teraz zapewnić podopiecznym Domu Opieki Dziennej w Ciechanowie” – podkreśla Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Współpraca na rzecz pomocy innym

Realizacja projektu była możliwa dzięki długoletniej współpracy Procter & Gamble z Polskim Czerwonym Krzyżem. Jak zaznacza Małgorzata Szukała z PCK: „Dom Opieki Dziennej w Ciechanowie to dla wielu osób drugi dom. Dzięki temu remontowi mogliśmy uczynić go miejscem jeszcze bardziej funkcjonalnym”.

Procter & Gamble i Polski czerwony Krzyż zastanawiają się już nad kontynuacją działań wspierających lokalne społeczności w Polsce. „Dom z dala od domu to projekt, który chcemy w przyszłości realizować w kolejnych lokalizacjach” – podsumowuje Małgorzata Mejer.

