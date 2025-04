Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej czasami zależy od nas, a czasami namawia nas do niej np. nasz szef. Dzięki temu znacznie obniża on koszty związane z naszym zatrudnieniem, a często w zamian proponuje wyższe wynagrodzenie. Sprawdź, kiedy warto rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto założyć własną działalność?

Są 3 główne powody, by to zrobić. Jakie?

Założenie działalności w nadziei na jej rozbudowę i zatrudnianie innych ludzi

W takim przypadku musimy mieć świadomość, że pewnie na początku będziemy musieli sami dużo pracować, ale kiedy uda nam się rozwinąć firmę i zatrudnimy pracowników, będziemy mogli ich nadzorować i korzystać z tego, że to oni będą pracować na nas.

Działanie na rzecz kilku zleceniodawców

W takim przypadku o wiele lepiej jest mieć własną działalność gospodarczą i po prostu każdemu zleceniodawcy wystawiać fakturę za swoje usługi na koniec miesiąca, niż z każdym mieć zawartą umowę na część etatu. Można wówczas pracować kiedy i gdzie się chce, bez stosunku szef - podwładny.

Samozatrudnienie w ramach pracy u dotychczasowego pracodawcy

W takim przypadku z reguły to nie my, lecz właśnie szef przekonuje, że powinniśmy założyć własną działalność. Czasami może postawić nam nawet ultimatum w postaci wyboru między własną działalnością a zakończeniem współpracy, tłumacząc np. tym, że firma gorzej prosperuje i nie stać jej na dalsze zatrudnianie ludzi na etacie. Co prawda takie rozwiązanie może być korzystne, jeśli ustali się z szefem dobre warunki współpracy, ale trzeba pamiętać też o tym, że wówczas wszystkie składki trzeba będzie odprowadzać samemu i że tylko przez pierwsze dwa lata koszty są niższe, a później mogą stanowić poważne obciążenie w domowym budżecie.

