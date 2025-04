Dodatkowo, edycja limitowana smartwatcha zawiera w zestawie bransoletkę marki ANIA KRUK z delikatną zawieszką w kształcie diamentu. Zegarek to już nie tylko praktyczny sprzęt, ale również nieodzowna część każdej stylizacji oraz element biżuterii. Dlatego już po raz trzeci Maxcom łączy swoje siły z marką ANIA KRUK – to codzienna biżuteria, która pozwala wyrazić siebie.

Tym razem do najnowszego smartwatcha FW52 Diamond dodano bransoletkę szczęścia z zawieszką w kształcie diamentu. Zawieszka, ozdobne kuleczki i emblemat marki wykonane są ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym, różowym złotem. Bransoletka została zaprojektowana specjalnie dla Maxcom i wraz z zegarkiem tworzy idealne dopasowanie, które możesz podarować w prezencie. Zestaw jest umieszczony w efektownym pudełku, gotowym do położenia pod świąteczną choinką. Diamond to technologia zamknięta w ponadczasowej i bardzo kobiecej formie.

Zainspirowany kształtem i blaskiem diamentów smartwatch sprawi, że kobieta poczuje się stylowo w każdej sytuacji, niezależnie od aktualnego trendu w modzie. W zestawie oprócz biżuteryjnej bransoletki znajduje się pudrowo-różowy pasek silikonowy. Elegancki i kobiecy design kryje w sobie bogactwo funkcji sportowych i zdrowotnych. Zegarek może w sposób ciągły mierzyć puls oraz ciśnienie krwi, a optyczne czujniki dbają o wiarygodne pomiary. Wyniki pojawiają się na bieżąco na ekranie zegarka i automatycznie są zapisywane w aplikacji. Ponieważ Maxcom FW52 Diamond został zaprojektowany specjalnie dla kobiet, posiada funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz kalendarz ciążowy. Smartwatch został wyposażony w dotykowy 1,09-calowy ekran wykończony szlifem na kształt diamentu, ma smukłą konstrukcję, a jego waga wynosi zaledwie 49 g. Potrzebujesz motywacji do zadbania o kondycję? Maxcom FW52 Diamond pomoże Ci zrealizować założoną liczbę kroków, policzy spalone kalorie, przypomni o konieczności napicia się wody oraz zarejestruje parametry związane z konkretną dyscypliną sportową. Dzięki temu możesz monitorować postępy w dążeniu do sportowego celu.

Zegarek zainspiruje Cię również do pracy nad świadomym oddechem. Wydajna bateria wystarcza na 5 dni działania smartwatcha bez ładowania, a zabiegane kobiety docenią niezwykle przydatną funkcję „znajdź telefon”. Edycja limitowana dostępna jest w ORANGE w cenie 399 zł.