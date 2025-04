Gadżet marzeń? Taki, z którego chętnie korzystamy na co dzień. Niezawodny i bezawaryjny. Bez którego nigdy nie wychodzimy z domu i uwielbiamy na niego patrzeć. Wreszcie – gadżet uniwersalny, który równie dobrze sprawdza się w przypadku pań i panów.

Design, który przykuwa oko

Taki właśnie jest Huawei Watch GT3. Elegancka 42 bądź 46 (w zależności od konkretnego modelu) tarcza przyciąga spojrzenia. Pokryta zakrzywionym szkłem 3D roztacza w świetle miękką poświatę, która wygląda niczym tafla wody. Do tego same możemy dobrać sobie pasek (wolisz tworzywo, skórę czy stal?) i zdecydować o wyglądzie ekranu. Do wyboru jest tysiące motywów m.in. kosmiczne, sportowe i minimalistyczne.

Obrotowa koronka pozwala powiększać i pomniejszać ikony aplikacji, zmieniać poziom głośności i wygodnie poruszać się po menu. HUAWEI WATCH GT 3 nas nie ogranicza. Będziesz go płynnie obsługiwać nawet z mokrymi rękami.

Zobacz, jak smartwach sprawdza się w pracy modelki. Nasza bohaterka nie rozstaje się z nim ani na chwilę!

Zawsze w kontakcie

Dzięki gadżetowi, który z łatwością połączysz z Bluetooth, cały czas jesteś w kontakcie. Od tej pory nie będziesz już musiała sięgać do kieszeni, żeby zyskać dostęp do historii połączeń, odbierać je i prowadzić rozmowy przez wbudowany mikrofon i głośnik. A żeby było ci jeszcze wygodniej możesz dodatkowo sparować smartwach ze słuchawkami bezprzewodowymi (na przykład HUAWEI FreeBuds 4).

Dbaj o siebie na co dzień

Smartwach stanie się twoim towarzyszem, który podpowie ci kiedy pora wstać (z jego pomocą stworzysz spójny harmonogram snu, rozpoczniesz każdy nowy dzień z zapasem energii!), napić się wody albo poćwiczyć. Wyznacza codzienne cele i wysyła przypomnienia, które pomogą ci wyrabiać zdrowe nawyki.

Wskaże ci nie tylko godzinę wschodu i zachodu słońca, ale też poda informacje o fazach księżyca i zmianach pływów w czasie rzeczywistym. Wbudowany barometr wysokościowy cały czas monitoruje ciśnienie powietrza i momentalnie ostrzega o jego nagłych zmianach, które mogą zwiastować nadejście ekstremalnych warunków pogodowych.

Zadba o twoje zdrowie i bezpieczeństwo nawet podczas snu

HUAWEI WATCH GT 3 monitoruje poziom natlenienia (inaczej saturacji; to jeden z istotnych parametrów życiowych, który informuje o zaopatrzeniu organizmu w tlen) przez całą dobę. Niezależnie od tego, czy ćwiczysz, pracujesz, czy odpoczywasz.

Dzięki inteligentnym ćwiczeniom oddechowym pomoże ci rozładować napięcie w stresujących sytuacjach. Ze smartwatchem możesz też śledzić na bieżąco swój cykl menstruacyjny. Ty masz tylko jedno zadanie – uspokoić się, zrelaksować i cieszyć życiem.

Na pewno przyda ci się też wydajana bateria z bezprzewodowym ładowaniem. HUAWEI WATCH GT 3 możesz doładować nawet za pomocą smartfona. W pełni naładowany sprzęt działa aż do 14 dni! Dzięki temu będzie towarzyszył ci zawsze tam, gdzie się wybierzesz.

Materiał powstał z udziałem marki Huawei