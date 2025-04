Badanie przeprowadziła Natalia Ruszkowska w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem dr Hanny Bednarek z Katedry Psychologii Poznawczej SWPS. Wynika z niego, że w rekrutacjach najwyżej oceniani są atrakcyjni mężczyźni aplikujący na wysokie stanowiska w typowo męskich zawodach. Panom przypisuje się też wyższą inteligencję niż paniom.

W badaniu wzięło udział 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), które zawodowo zajmują się rekrutacją pracowników w przedsiębiorstwach i agencjach doradztwa personalnego. Średnia ich wieku wynosiła 31 lat, a średni czas pracy na stanowisku rekruterskim 4 lata. W czasie eksperymentu badanym przedstawiano CV wraz z dołączonymi do nich zdjęciami.

Wygląd a ocena pracodawcy



Okazało się, że atrakcyjność fizyczna kandydata lub kandydatki do pracy może mieć wpływ na sposób oceny. Osoby atrakcyjne były oceniane jako bardziej szczere, inteligentniejsze, sympatyczniejsze, bardziej ugodowe i dynamiczniejsze niż osoby nieatrakcyjne. Wygląd nie miał wpływu jedynie na to, jak oceniane było doświadczenie i pracowitość kandydatów.

Atrakcyjność szczególnie ważna była przy ocenianiu panów. Najwyższe rekomendacje od rekruterów otrzymali w doświadczeniu atrakcyjni mężczyźni i to niezależnie od typu pracy, do jakiej aplikowali. Najlepsze noty przyznawane były jednak przystojnym panom aplikującym na wysokie i typowo męskie stanowiska.

Atrakcyjność kobiet miała już mniejszy wpływ na to, jak były oceniane. Różnica była widoczna jedynie w przypadku, gdy aplikowały one do pracy typowo damskiej (np. sekretarki) - wtedy atrakcyjne kandydatki miały większe szanse od tych nieatrakcyjnych.

Inteligencja kobiet a inteligencja mężczyzn - stereotypy



Eksperyment pokazał też, jak mocno zakorzenione są stereotypy na temat różnic inteligencji między płciami. Autorka badania, Natalia Ruszkowska, komentuje:

„Inteligencja mężczyzn została oceniona istotnie wyżej niż kobiet, co można tłumaczyć teorią ewolucyjną, według której mężczyzna to przede wszystkim strateg i taktyk, ewolucyjnie zaprogramowany do zapewnienia bytu”.

Męski zawód, większa szczerość



Z badania wynikło też, że przy ocenie szczerości kandydatów duże znaczenie odgrywał sposób postrzegania danego zawodu w kategoriach męskich lub damskich. Osoby aplikujące do pracy w zawodach typowo męskich (np. budowlańcy) byli oceniani jako bardziej szczerzy niż kandydaci do prac przypisywanych płci pięknej.

Wyższe stanowisko, lepsze postrzeganie



Wpływ na oceny rekruterów miał także rodzaj stanowiska, o które ubiegał się kandydat. Osoby aplikujące na wysoką pozycję w strukturze firmy są postrzegane lepiej pod względem doświadczenia, pracowitości, inteligencji oraz dynamiczności niż kandydaci ubiegający się o niższe stanowiska.

Informacja pochodzi z serwisu PAP – Nauka w Polsce.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala, 13.03.2012/pg