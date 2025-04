Rok temu zmarła moja mama. Była rencistką. Ja mam 20 lat i studiuję na uczelni wyższej na pierwszym roku jako wolny słuchacz. Czy mam prawo do renty rodzinnej? Olga

Dzieci mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, jeśli rodzic:

miał w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury

miał w chwili śmierci ustalone prawo lub renty z tytułu niezdolności do pracy

spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń,

pobierał w chwili śmierci zasiłek przedemerytalny,

pobierał w chwili śmierci świadczenie przedemerytalne

zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

był rencistą uprawionym do renty wypadkowej, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dzieci mogą otrzymać rentę rodzinną:

do ukończenia 16 lat,

do ukończenia nauki w szkole, jeśli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia,

bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresach wyżej wskazanych.

Jak wynika z wyżej przedstawionych przesłanek dzieci, które straciły ojca lub matkę, mają prawo do renty rodzinnej do czasu zdobycia wykształcenia. W przypadku, jeśli ukończyły 16. rok życia, muszą udowodnić posiadanie statusu ucznia lub studenta. W tym celu dostarczają do ZUS zaświadczenie szkoły bądź uczelni.

Osoby studiujące w pierwszym roku nauki w charakterze wolnego słuchacza, występujące o rentę rodzinną, muszą przedstawić zaświadczenie uczelni stwierdzające, że są wolnymi słuchaczami, a po zaliczeniu pierwszego lub drugiego semestru mogą uzyskać wpis na listę studentów.

W przypadku Czytelniczki ZUS przyzna rentę rodzinną na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki Po wpisaniu na listę studentów musi Pani przedłożyć w ZUS dokumenty zaświadczające o tym fakcie.

Podstawa prawna: Art. 65, 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

