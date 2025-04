Nigdy się nie spóźniaj. Powinieneś przyjść kilka minut przed umówionym czasem. Nie ma nic gorszego jak wpadanie na ostatnia chwilę lub grubo po czasie. Wszelkie tłumaczenia, nawet te prawdziwe, wydają się wtedy żałosne.

Reklama

Bądź pewny siebie i się uśmiechaj. Pamiętaj, żeby nie przesadzić i nie wydać się zarozumiałym.

Zadbaj o odpowiednia postawę ciała: przygarbiona sylwetka, przestraszony wzrok, nerwowe drapanie się, brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą nie stawiają cię w korzystnym świetle. Postaraj się panować nad swoim przekazem niewerbalnym. Tak samo nie możesz być zbyt pewny siebie, a już na pewno unikaj jak ognia wszelkich przejawów arogancji ze swojej strony.

Przed spotkanie poćwicz uścisk ręki - powinien być zdecydowany, wykonany pewnym ruchem, dłoni ale nie miażdżący dłoń.

Nie zajmuj miejsca dopóki nie poprosi cię o to rekruter. Jeżeli nie zostanie ci wskazane konkretne miejsce do siedzenia, o ile to możliwe, wybierz miejsce na ukos, a nie na przeciw rozmówcy, bo takie ustawienie sprzyja współpracy.

Udzielaj zwięzłych odpowiedzi. Twoja odpowiedź na jedno pytanie nie powinna trwać dłużej niż 4 minuty. Nie wypalaj z odpowiedzią jak z karabinu - to mogłoby wskazywać, że odpowiedzi nauczyłeś się na pamięć. Lepiej jest chwilę się zastanowić i po krótkim namyśle udzielić konkretnej odpowiedzi.

Bądź dobrym słuchaczem. Patrz w oczy, uśmiechaj się i okazuj zrozumienie.

Jeżeli zostaniesz poproszony o przedstawienie swoich sukcesów, pamiętaj żeby nie wpaść w przechwalanie się. Mów chłodno i rzeczowo i co najważniejsze - tylko o faktach! Kłamstwami możesz tylko niepotrzebnie ściągnąć na siebie lawinę pytań, a wtedy o wybrniecie będzie trudno.

Specjaliści radzą, by opowiadając o sobie nie przekraczać optymalnego czasu 60 sekund - tylko przez minutę jesteśmy w stanie skupić uwagę rozmówcy.

Jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć na zadane pytanie, zastanów się dłużej, a jeśli nadal nie przychodzi nic do głowy, udziel wymijającej odpowiedzi lub zażartuj. Najgorzej jest w tej sytuacji zamilknąć bądź powiedzieć nie wiem.

Zawsze słuchaj pytań do końca. Odpowiadaj konkretnie na zadawane Ci pytania i nie zagaduj rozmówcy tym, co nie jest istotne. Swoje pytania zadaj na koniec, lub gdy pracodawca zapyta, czy chcesz wiedzieć coś jeszcze. Nie pytaj jednak o zarobki czy premie - takim pytaniem możesz dać pracodawcy do zrozumienia, że w tej pracy interesują cię wyłącznie pieniądze.

Reklama

Po rozmowie koniecznie podziękuj za spotkanie, nawet jeśli wydaje ci się, że nie wypadłeś najlepiej.