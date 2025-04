Jeżeli urodziłeś się w latach 1900 - 1999 to masz problem z głowy. Sześć pierwszych cyfr to twoja data urodzenia.

Jeżeli urodziłeś się w latach 1800-1899, pierwsze 2 cyfry to rok XIX stulecia, 2 kolejne cyfry pomniejszone o liczbę 80 to numer miesiąca, cyfry 5 i 6 to dzień urodzin.

Jeżeli urodziłeś się w latach 2000-2099, pierwsze 2 cyfry to rok, 2 kolejne pomniejszone o liczbę 20 to miesiąc, 2 następne to dzień urodzin.