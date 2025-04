Co zrobić jeśli sprzedawca podaje nieprawdziwą cenę pierwotną towaru? Jeśli widziałeś w sklepie towar z taką samą ceną kilka tygodni temu, a teraz sprzedawca przekonuje, że jest promocja i podaje obok przekreśloną fikcyjną cenę początkową, możemy to zgłosić w Inspekcji Handlowej.

Nieuczciwą praktyką jest także przekreślanie ceny sugerowanej jako dotychczasowa (choć nigdy przedtem nie obowiązywała) oraz sprzedaż całkowicie nowego asortymentu, który nie był nigdy w ofercie sklepu, z przekreśloną rzekomo starą ceną. Warto więc porównywać treść gazetek reklamowych z rzeczywistymi cenami promowanych w nich towarów.

Co zrobić jeśli przy kasie widnieje informacje „Towar przeceniony nie podlega zwrotowi”? - Pamiętaj, że to nieprawda, taka informacja wprowadza klientów w błąd i działa na ich niekorzyść. Jeżeli produkt jest wadliwy zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji i fakt, że kupiliśmy coś na wyprzedaży nie ma tu żadnego znaczenia. Reklamację u sprzedawcy – najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wówczas możemy zgłosić naszą reklamację gwarantowi, czyli producentowi lub dystrybutorowi towaru. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas. Pamiętaj jednak o paragonie -

Uwaga: nie możesz żądać od sprzedawcy przyjęcia zwrotu towaru jeśli zakupiony produkt nie posiada wad, a jedynie przestał ci się podobać. Tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze. W niektórych sklepach (szczególnie tych, którym zależy na przywiązaniu konsumenta do marki) wewnętrzny regulamin zezwala na zwrotu towaru bez wad i jest to dobry gest w stosunku do klientów. Nie możesz także reklamować towaru, o którego wadach zostałeś poinformowany przed zakupem (przyczyną obniżenia jego ceny była wada).

Kłopoty z przyjęciem reklamacji, wymianą lub naprawą towaru z wyprzedaży albo inne kontrowersje można zgłosić do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Znajdziesz ich w całej Polsce w urzędach miasta lub starostwach powiatowych. Pełna lista rzeczników wraz z ich danymi adresowymi jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. W przypadku zakupów za granicą zwróć się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Co zrobić gdy padniesz ofiarą nieuczciwych praktyk sprzedawców? Zajrzyj do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU z 2007 r. nr 171, poz. 1206). Znajdziesz tam listę praktyk, które wprowadzają klienta w błąd i w każdych okolicznościach są zakazane. Jeśli padniesz ich ofiarą, możesz skierować sprawę do sądu i wtedy to sprzedawca będzie musiał wykazywać, że działał zgodnie z prawem. W razie wygranej możesz żądać unieważnienia umowy oraz zwrotu ceny i innych kosztów związanych z zakupem.