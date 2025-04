Czy wiesz, co powinien zawierać dokument gwarancyjny?

Z gwarancją mamy do czynienia w przypadku, gdy do produktu sprzedawca wydaje dokument (kartę gwarancyjną) wystawiony przez siebie albo np. przez producenta. Gwarancja może być udzielona również poprzez oświadczenie zawarte w reklamie. W dokumencie gwarancyjnym powinny zostać zamieszczone dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, są nimi: