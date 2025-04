Czy możesz zrobić karierę - psychotest!

Zróbcie psychotest (opr. na podstawie Andy Collinsa), który ułatwi wam odpowiedź na pytanie: Czy macie szansę zrobienia kariery?



1. Czego najbardziej obawiasz się w życiu ?

a - kłopotów finansowych (6)

b - kompromitacji w najbliższym otoczeniu (2)

c - starości (4)

d - wszystkiego po trochu (8)

2. Przy jakim oświetleniu najlepiej czujesz się w kawiarni lub restauracji?

a - pełne, jasne światło (6)

b - nastrojowa lampka na stoliku (4)

c - świece (2)

d - jest mi to obojętne (6)

3. Twój styl pracy to:

a - zazwyczaj koncentruję się na jednej rzeczy (4)

b - rozpoczynam wiele zadań na raz (2)

c - skutecznie pracuję nad kilkoma problemami równolegle (8)

d - rozwiązuje pojedynczo kolejne problemy, lecz nie zawsze do końca (6)

4. Która funkcja w działalności zawodowej odpowiada ci najbardziej

a - inspiracyjno-twórcza (6)

b - organizatorska (8)

c - wykonawcza (4)

d - nadzorczo-kontrolna (2)

5. Jak przeżywasz swoje sukcesy?

a) - zaspokajają one moje ambicje (6)

b - cieszę się, że mam zapewniony byt materialny (2)

c - mam wrazenie, że podnoszą mój autorytet w najbliższym otoczeniu (4)

c) - są moją siłą napędową do dalszej pracy (8)

6. Jak przeżywasz swoje porażki?

a - złoszczę się (4)

b - zniechęcają mnie one do dalszych działań (2)

c - mobilizują mnie one do zwiększenia wysiłku i starań (8)

d - sprawiają, że szukam pomocy u innych (6)

7. Czym są dla ciebie pieniądze?

a - środkiem do przeżycia (2)

b - środkiem do osiągania dalszych celów (4)

c - narzędziem pracy (8)

d - bronią ekonomiczną i kluczem do władzy (6)

8. W realizacji przedsięwzięć zawodowych liczysz głównie na:

a - własne siły i możliwości (4)

b - nowoczesną technikę i doświadczenia innych (8)

c - pomoc wyspecjalizowanych firm (2)

d - koniunkturę i szczęście (6)

9. W swojej pracy zawodowej:

a - staram się dostosować do nowych trendów i nowinek technicznych (8)

b - nie ulegam modzie (6)

c - liczę się z elementem ryzyka i mam to wkalkulowane w bilans zysków i strat (4)

d - wolę działać na mniejszą skalę, ale i mniej ryzykować (2)

10. Czy w egzekwowaniu pracy od podwładnych jesteś:

a - niezwykle wymagający aż do przesady (8)

b - wymagający (6)

c - pobłażliwy (4)

d - niekonsekwentny (2)

JEŻELI MASZ...

Powyżej 60 punktów: Masz dokładnie określone ambicje i cele, a swoje życie zawodowe podporządkowujesz ich realizacji. Jesteś samodzielny, niezależy i prawie na pewno osiągniesz to, co zamierzasz. Panujesz nad emocjami i potrafisz konsekwentnie egzekwować realizację zadań od podległych ci pracowników, co dobrze wróży twojej karierze, zwłaszcza kierowniczej.

60 - 40 punktów: Stać cię na wiele, ale potrzebujesz silnej motywacji. Potrafisz się zmobilizować, ale robisz to tylko od czasu do czasu, zaś na co dzień zadowalasz się mniej ambitnymi osiągnięciami. Nie dążysz do celu za wszelką cenę. Jeżeli chcesz zrobić karierę, wymagać to będzie od ciebie większej konsekwencji i wytrwałości oraz dalszej pracy nad sobą.

Poniżej 40 punktów: Ambicje masz niemałe, ale bez silnej woli i wytrwałości trudno marzyć o wielkiej karierze. Brakuje ci chęci współzawodnictwa, bez którego trudno o sukces zawodowy. Różnisz się pozytywnie od wzorca ludzi sukcesu tym, że brzydzisz się cwaniactwem i tupetem. Nie wszyscy muszą robić karierę w potocznym rozumieniu tego słowa. Ty nie nadajesz się do tego, ponieważ preferujesz inne wartości niż pieniądze i sława. Wolisz życie spokojniejsze, ale uczciwsze - i to jest twój sukces.