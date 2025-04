Podróże służbowe

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania poleconego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce zamieszkania pracownika. Dodatkowo istotne jest, by realizacja polecenia odbywała się w terminie i miejscu zgodnym z tym, jakie zawarto w poleceniu wyjazdu służbowego. Natomiast podróżą służbową poza granice kraju jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika. Natomiast stałe miejsce nie musi być związane z siedzibą pracodawcy.

Ochrona pracy kobiet

Polskie prawo pracy chroni zdrowie kobiet ciężarnych. Ochrona ta obejmuje ochronę przed pracą szkodliwą dla zdrowia oraz ograniczenie możliwości zatrudniania. Od momentu przestawienia przez pracownicę świadectwa lekarskiego stwierdzającego stan ciąży, może ona korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przepisów.

Wiele kobiet w okresie ciąży chodzi do pracy, aż do dnia rozwiązania. Przepisy jednak wyraźnie zakazują pracodawcy zatrudniania pracownicy w okresie ciąży w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, nawet za jej zgodą. Wymiar czasu pracy takiej pracownicy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, nawet jeśli przewiduje to rozkład czasu pracy w danym zakładzie.

Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy, przez co należy rozumieć wysłanie jej do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się jej miejsce pracy.

Kobieta w ciąży może odmówić wyjazdu w delegację i nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji. Jeśli chce - może jeździć, ile dusza zapragnie.

