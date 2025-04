Wykształcenie jest bardzo istotnym elementem w naszej ścieżce kariery zawodowej. Staramy się, aby było ono jak najwyższe, jak najbardziej zróżnicowane czy też najbardziej odpowiadające potrzebom rynku pracy. I rzeczywiście coraz więcej osób może się pochwalić wykształceniem wyższym, ukończeniem studiów na poziomie magisterskim, jak również podyplomowym lub też doktoranckim. Czy absolwenci szkół wyższych nie mają zatem problemów ze znalezieniem pracy?

Czy uzyskanie tytułu doktora gwarantuje znalezienie zatrudnienia? Czy doktorat pomaga czy przeszkadza na rynku pracy?

Wbrew pozorom wcale nie jest tak bardzo pewne, że osoby z tak wysokim wykształceniem mają pewność pracy zgodnej z ich wykształceniem. Oczywiście jest to bardzo duży atut i bezwzględnie takie osoby na bardzo wielu stanowiskach są potrzebne. Konkurencja wśród magistrów jest znacznie większa niż wśród osób, które posiadają tytuł doktora. Z pewnością duże znaczenie ma tu zawód, do wykonywania jakiego osoba ma uprawnienia. W zależności czy jest to zawód deficytowy czy nadwyżkowy, wówczas można prognozować, czy osoba będzie miała trudności w poszukiwaniu zatrudnienia.

Z pewnością łatwiej mają osoby, które oprócz samego wykształcenia, posiadają już dorobek naukowy w postaci publikacji, książek, wystąpień, uczestnictwa w konferencjach itp. Jest to doświadczenie, które z pewnością jest ogromnym atutem z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Większe szanse na zatrudnienie mają osoby w dużych miastach, gdzie istnieje – oprócz szansy na dobrą pracę – również możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Czasem w małych miastach lub miejscowościach nie ma żadnego miejsca, które mogłoby odpowiadać zainteresowaniom kandydata do pracy czy też nie ma konieczności zatrudnienia osoby z tytułem doktora. Wówczas umiejętności nabyte w toku kształcenia czy poprzedniej pracy nie zostają w pełni wykorzystywane.

Duże firmy częściej poszukują osób z wyższym wykształceniem, z tytułem doktora, ponieważ oferują wysokie stanowiska wiążące się tym samym z dużą odpowiedzialnością, a co za tym idzie, wiedzą merytoryczną. Wysokiej klasy specjalista z tytułem doktora jest osobą bardzo pożądaną w wielu miejscach.

Czasem jednak tytuł doktora może przeszkadzać w znalezieniu pracy. Może bowiem okazać się, że osoba posiada – paradoksalnie – zbyt wysokie kwalifikacje na dane stanowisko. W skrajnych przypadkach pracodawca sam może czuć się zagrożony, w momencie kiedy zatrudni osobę z wyższym, od siebie, wykształceniem. Oznacza to bowiem – teoretycznie – że posiada on większą wiedzę, podstawy do awansu zawodowego, kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Istnieją przypadki, kiedy osoby nie mogąc przez dłuższy okres czasu znaleźć zatrudnienia, ponieważ ich kwalifikacje przewyższają oczekiwania pracodawcy, nie zamieszczają w dokumentach aplikacyjnych informacji o uzyskanym tytule naukowym. Jest to spowodowane bardzo prozaiczną sytuacją, a mianowicie brakiem finansów, co jest niezbędne dla utrzymania rodziny, zapłacenia rachunków itd.

Dlatego też warto zorientować się, czy zawód jaki wybraliśmy jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, jakie są prognozy specjalistów w tym zakresie związane z rynkiem lokalnym i krajowym. Bowiem kiedy okaże się, że wykształcenie jest przeszkodą, a nie atutem w poszukiwaniu zatrudnienia, może to doprowadzić do pojawienia się poczucia straconego czasu oraz niepotrzebnego wysiłku w drodze do kariery zawodowej.

