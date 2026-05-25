Czerwcowa odsłona Kina na Obcasach będzie idealną propozycją dla wszystkich osób ceniących kino emocjonalne, autentyczne historie i bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. „Drugie życie” to film o nowych początkach, sile relacji międzyludzkich i odwadze do zmian nawet wtedy, gdy wydaje się, że najlepsze chwile są już za nami. Produkcja zachwyciła publiczność podczas festiwalu filmowego w Wenecji, zdobywając uznanie widzów za swoją subtelność, naturalny humor i niezwykłą atmosferę. To historia opowiedziana z wrażliwością, ale jednocześnie z lekkością i nadzieją, które sprawiają, że seans staje się prawdziwie inspirującym doświadczeniem.

Mat. prasowe

W głównej roli zobaczymy Carmen Maurę – legendę hiszpańskiego kina, doskonale znaną z kultowych filmów Pedro Almodóvara. Aktorka po raz kolejny udowadnia swój niezwykły talent, tworząc postać pełną emocji, ciepła i życiowej prawdy. Jej bohaterka, María Ángeles, od czterdziestu lat mieszka w słonecznym apartamencie w marokańskim Tangerze. To właśnie tam zbudowała swoje życie, codzienność i wspomnienia. Kiedy jednak zostaje zmuszona do opuszczenia ukochanego miejsca, jej uporządkowany świat zaczyna się zmieniać. Początkowo wydaje się, że to bolesny koniec pewnego etapu, jednak z czasem bohaterka odkrywa, że każda zmiana może otworzyć drzwi do czegoś nowego i pięknego.

Na jej drodze pojawiają się nowi przyjaciele, niespodziewane emocje i uczucie, które przypomina, że na miłość nigdy nie jest za późno. „Drugie życie” to opowieść o odnajdywaniu siebie na nowo, o odwadze do podejmowania decyzji i o tym, że życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Film wzrusza, bawi i skłania do refleksji, jednocześnie pozostawiając widzów z poczuciem nadziei i ciepła.

Jak co miesiąc, Kino na Obcasach to nie tylko wyjątkowy seans filmowy, ale także niepowtarzalna atmosfera i dodatkowe atrakcje przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia. Na uczestników będą czekały konkursy z nagrodami oraz liczne niespodzianki, które stanowią integralną część tych spotkań. To doskonała okazja, aby spędzić wieczór w gronie przyjaciół, oderwać się od codzienności i wspólnie przeżyć filmowe emocje w wyjątkowej oprawie. Czerwcowe Kino na Obcasach będzie doskonałą okazją, by połączyć relaks, dobrą zabawę i spotkanie z wartościowym kinem. Nie zabraknie emocji, wzruszeń i inspirujących chwil, które na długo pozostaną w pamięci uczestników.