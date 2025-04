Co to jest pełnomocnictwo ogólne

Jeśli chcesz, by ktoś załatwił w twoim imieniu jakieś sprawy, np. w urzędzie, musisz mu dać specjalne zezwolenie. Nosi ono nazwę pełnomocnictwa. Tego, kto je wystawia, określa się mianem mocodawcy, natomiast osobę, która je otrzymuje - pełnomocnika. W zależności od treści pełnomocnictwo może być ogólne lub tylko do określonej czynności. Dowiedz się, w jakiej formie musi być wystawione pełnomocnictwo i co powinno zawierać.