Wypowiedzenie to jeden z gorszych momentów w życiu. Masz uczucie, jakby świat zawalił ci się na głowę. Nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym, tylko o tym, że nie masz pracy. Ale płacząc i narzekając na los, nic nie zyskasz. Musisz zmobilizować siły i szukać możliwości zatrudnienia. Zacznij od urzędu pracy.

Przede wszystkim idź do powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się jako osoba szukająca zatrudnienia. Weź ze sobą:

- dowód osobisty,

- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,

- oryginały świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia,

- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki masz),

- legitymację ubezpieczeniową,

- ewentualnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Z chwilą, gdy zostaniesz odnotowana jako bezrobotna, nabywasz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Skorzystaj z porady fachowca

Zarejestrowałaś się? Teraz czas pomyśleć o znalezieniu zatrudnienia. Skonsultuj się z doradcą zawodowym. Znajdziesz go

w swoim urzędzie pracy lub w centrum informacji i planowania kariery przy urzędzie wojewódzkim. On pomoże ci ocenić szanse znalezienia pracy, podpowie, jakie kwalifikacje zdobyć. W razie potrzeby skieruje na badania psychologiczne i lekarskie w celu wydania opinii o twojej przydatności zawodowej. Uważaj jednak, bo jeśli się na nie zgodzisz, stracisz na pewien czas status osoby bezrobotnej

(a więc i zasiłek).

Doradztwo zawodowe to niejedyna pomoc, jaką oferuje urząd pracy. Z ramki obok dowiesz się, na jakie inne propozycje możesz liczyć w „pośredniaku”.

Zasiłek dla bezrobotnych

Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna, jeżeli:

- w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowała łącznie co najmniej 365 dni

lub prowadziła działalność gospodarczą i opłacała składki ZUS,

- urząd pracy nie ma dla niej propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Świadczenie to 575 zł (brutto)

Kwota zasiłku, jaką dostaniesz, zależy od stażu pracy. Gdy wynosi on:

- do 5 lat – 80 proc. zasiłku, czyli 460 zł;

- 5 do 20 lat – 100 proc. zasiłku, tj. 575 zł,

- ponad 20 lat pracy – 120 proc. zasiłku, tj. 690 zł.

Przez jaki okres jest wypłacany?

6, 12 lub 18 miesięcy, (zależy to od wielkości bezrobocia na danym terenie).

Uwaga!

Zasiłek dostaniesz po 7 dniach od zarejestrowania się. Jeżeli jednak sama rozwiązałaś umowę o pracę lub odeszłaś z firmy na mocy porozumienia stron, zasiłek otrzymasz dopiero po 90 dniach od zarejestrowania.

Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek wyniesie 717 zł miesięcznie. Przez pierwsze trzy miesiące będzie wypłacany w tej kwocie, przez kolejne – w wysokości 563 zł.

Szkolenie

Kto może się ubiegać?

Osoba, dla której urząd nie ma propozycji pracy, a która chce uzupełnić posiadane lub zdobyć nowe kwalifikacje, bo np. utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Szkolenie może być grupowe lub indywidualne, gdy np. znajdziesz kurs, którego dany urząd nie prowadzi – możesz wystąpić z wnioskiem o jego sfinansowanie.

Świadczenie to maks. 690 zł (brutto)

120 proc. zasiłku – tyle wynosi maksymalna wysokość stypendium w czasie szkolenia. Otrzymają je te osoby, które uczestniczą w szkoleniach trwających co najmniej 150 godzin miesięcznie. Jeżeli w trakcie szkolenia osoba bezrobotna podejmie pracę, dostanie 20 proc. zasiłku.

Przez jaki okres jest wypłacany?

6, 12 lub 18 miesięcy, (zależy to od wielkości bezrobocia na danym terenie).

Uwaga!

W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek. Jeżeli osoba bezrobotna otrzymuje inne stypendium, nie dostanie pomocy z urzędu pracy.

Gdy z własnej winy nie ukończy szkolenia, będzie musiała zwrócić pieniądze. Natomiast jeżeli zostanie skierowana na szkolenie i odmówi wzięcia w nim udziału albo przerwie je z własnej winy, straci status bezrobotnej. Odzyska go dopiero po 120 dniach (180 – w przypadku drugiej odmowy lub 270 – przy trzeciej).

Dodatek aktywizacyjny

Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna, mająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

- na podstawie skierowania urzędu pracy podejmie pracę w niepełnym wymiarze i otrzyma pensję niższą od minimalnego wynagrodzenia

(tj. 1276 zł brutto),

- z własnej inicjatywy dostanie etat lub podejmie inną pracę zarobkową.

Świadczenie to maks. 287,50 zł (brutto)

Jeżeli znalazłaś pracę ze skierowania urzędu, dostaniesz różnicę między twoją pensją a minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ale nie więcej niż 50 proc. zasiłku (287,50 zł). Gdy sama znalazłaś pracę, dodatek wyniesie do 30 proc. zasiłku (172,50 zł).

Przez jaki okres jest wypłacany?

Przy skierowaniu urzędu – przez cały okres, za który otrzymywałabyś zasiłek. Gdy sama znalazłaś pracę – przez połowę okresu, w jakim by przysługiwał.

Uwaga!

Do wniosku o dodatek należy dołączyć:

- umowę o pracę (dokument potwierdzający podjęcie innej pracy zarobkowej),

- zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto z ostatniego miesiąca,

- kopię skierowania do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Staż u pracodawcy

Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna. Staż trwa 6 miesięcy (12 miesięcy dla tych, którzy nie ukończyli 25 lat). Staż można odbyć w zakładzie pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub firmie prywatnej prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Świadczenie to 690 zł (brutto)

Stypendium jest wypłacane w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Przez jaki okres jest wypłacany?

Przez cały okres odbywania stażu.

Uwaga!

Na wniosek osoby bezrobotnej pracodawca ma obowiązek udzielić jej 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Za te dni też przysługuje stypendium. Rezygnacja ze stażu lub przerwanie go z własnej winy powoduje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej na okres 120–270 dni (w zależności od tego, która to była odmowa).

Przygotowanie zawodowe

Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna. Przygotowanie może polegać na praktycznej nauce zawodu lub przyuczeniu do pracy, które ma na celu podniesienie kwalifikacji.

Świadczenie to 690 zł (brutto)

120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Przez jaki okres jest wypłacany?

Cały okres przygotowania zawodowego. Praktyczna nauka trwa od 12 do 18 miesięcy. Przyuczenie do pracy dorosłych od 3 do 6 miesięcy.



Uwaga!

Przygotowanie zawodowe kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym. W czasie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli nie podejmiesz nauki przygotowania zawodowego albo ją przerwiesz – stracisz status osoby bezrobotnej.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dziecko w wieku do 7 lat, która podejmie pracę lub zostanie skierowana na staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe. Ponadto nie może ona osiągać przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę (1276 zł brutto).

Świadczenie to maks. 287.50 zł (brutto)

Nie więcej niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych (wydatek trzeba udokumentować). Jeżeli koszt opieki jest niższy niż podana kwota, otrzymasz refundację w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Przez jaki okres jest wypłacany?

6 miesięcy lub na cały okres trwania przyuczenia w przypadku skierowania na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe.

ważne!

Uwaga!

Składając wniosek o refundację, należy do niego dołączyć:

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- zaświadczenie ze żłobka lub z przedszkola, ewentualnie kopię umowy z opiekunką,

- rachunek potwierdzający wydatki na opiekę,

- kopię skierowania na szkolenie, staż,

- kopię wyroku rozwodowego lub aktu zgonu.

Pomoc na założenie firmy Kto może się ubiegać?

Osoba bezrobotna, która zdecyduje się na podjęcie działalności gospodarczej. Może ubiegać się o pomoc finansową z urzędu pracy np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z założeniem firmy.

Świadczenie to 19000 zł (brutto)

To maksymalna kwota dotacji.

Przez jaki okres jest wypłacany?

Jest to świadczenie jednorazowe.

Uwaga!

Dotacja nie przysługuje, jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osoba ubiegająca się o nią prowadziła już firmę lub gdy w okresie ostatnich 5 lat otrzymała już pomoc z Funduszu Pracy na działalność gospodarczą lub rolniczą.