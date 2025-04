W miejscu pracy spędzamy co najmniej jedną trzecią doby i dlatego w naturalny sposób staje się ono naszym drugim domem. Dlatego też warto zadbać o to, by czuć się w nim zawsze komfortowo, będąc przygotowaną na różne sytuacje. Kobiety pod tym względem mają zdecydowanie większe potrzeby niż mężczyźni, ponieważ większą wagę przywiązują do wyglądu, dobrego samopoczucia i zdrowia. Przewidywalna kobieta powinna więc mieć zawsze dobrze wyposażoną torebkę i kilka niezbędnych rzeczy schowanych w biurku. Sprawdź, w co powinnaś się zaopatrzyć!

Reklama

1. Płaskie buty na zmianę

W szpilkach wygląda się smukło, elegancko i seksownie, ale wytrzymać w nich przez kilka godzin jest prawdziwym wyzwaniem. Wysokie obcasy obciążają śródstopie, deformują palce i często powodują bolesne otarcia. Dlatego przy biurku lepiej jest siedzieć w wygodnych butach z miękką i oddychającą wyściółką oraz niskim obcasem. Buty takie można nosić ze sobą, ale dużo praktyczniej jest je chować po prostu w biurku. Duży wybór modnych butów na wiosnę znajdziecie w Deichmann.

2. Podręczna apteczka

W torebce albo biurku warto mieć zawsze jakieś uniwersalne tabletki przeciwbólowe oraz rozkurczowe, które przydadzą się np. w czasie miesiaczki. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą przydać się także: lekkie środki uspokajające, środki na zgagę lub na trawienie. Osoby pracujące przy komputerze i w klimatyzowanym pomieszczeniu, koniecznie powinny mieć krople do oczu.

3. Niezbędnik kosmetyczno - higieniczny

Wykonany nawet najlepszymi kosmetykami makijaż może po kilku godzinach nie wyglądać dobrze i wtedy warto jest mieć przy sobie przynajmniej puder i pomadkę, którymi można dokonać podstawowych korekt. W biurku zawsze trzeba trzymać lekki krem do rąk, a także pomadkę odżywczą do ust. Wkładki higieniczne, mała paczka podpasek lub tamponów oraz chusteczki do higieny intymnej także powinny być zawsze pod ręką. Chusteczki higieniczne oraz plastry również należą do niezbędnych rzeczy, które warto mieć choćby w torebce.



4. Bluzka i rajstopy na zmianę

W biurku warto trzymać awaryjną bluzkę na zmianę w uniwersalnym kolorze, która może okazać się ratunkiem podczas awarii klimatyzacji w trakcie upałów lub gdy podczas lunchu kropla sosu pozostawi po sobie plamę na stroju. Rajstopy na zmianę są bardzo przydatne i tego nie trzeba nikomu tłumaczyć.



5. Ładowarka do telefonu

Brak kontaktu z bliskimi ze względu na rozładowanie się baterii telefonu jest bardzo dyskomfortowy, dlatego w pracy dobrze jest trzymać zapasową ładowarkę.

6. Zdrowe przekąski

Głód w pracy pojawia się zadziwiająco często i może być spowodowany na przykład stresem, niezjedzeniem porządnego śniadania lub lunchu. Zamiast sięgać w takich przypadkach po pierwsze z brzegu batoniki z automatu lub zapychające gotowe kanapki, lepiej być przygotowaną na takie sytuacje i mieć pod ręką zdrowe przekąski, które zaspokoją skutecznie głód i nie wpłyną negatywnie na zdrowie i figurę. Dość długo w biurku można przechowywać np. bakalie, orzechy, wafle ryżowe, pieczywo chrupkie itp. Warto także mieć zawsze pod ręką bezcukrowe gumy do żucia, które zadbają o higienę jamy ustnej po posiłku.