Gdy szykujesz się na wyprawę rowerową czy pakujesz plecak w góry, to zazwyczaj w pierwszej kolejności rozglądasz się za wygodnymi butami, kurtką na deszcz i kostiumem kąpielowym. Do tej listy koniecznie dopisz smartwatcha, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa. Dla odważnych kobiet, które kochają życie i przygody idealnym rozwiązaniem będzie smartwatch Valkiria od Maxcom, który pozwala wyrazić niepowtarzalny styl, monitoruje postępy i nie zawodzi w najtrudniejszych warunkach.

Valkiria może Ci wszędzie towarzyszyć bez obawy o pęknięcie czy zarysowanie ekranu. Wzmocnione szkło Gorilla Glass 3 wyróżnia się imponującą odpornością na uszkodzenia. Dzięki 1,3-calowemu wyświetlaczowi AMOLED z perfekcyjnym obramowaniem możesz bez problemu odczytywać treści oraz obraz w nasyconej kolorystyce z ostrym kontrastem, niezależnie od pory dnia czy pogody. Opcja Always on Display (AOD) pozwala na wyświetlanie godziny na wygaszonym ekranie, tak jak na tradycyjnym zegarku.

Funkcja rozmów umożliwia wykonywanie oraz odbieranie połączeń bez wyciągania telefonu. Możesz tu również odbierać informacje o wiadomościach oraz powiadomieniach z mediów społecznościowych.

Jeśli smartwatch ma Ci służyć podczas codziennych treningów lub wypraw survivalowych, warto, żeby miał dobrą baterią o pojemności gwarantującej przynajmniej kilka – kilkanaście dni działania. Titan Valkiria wytrzyma do 3 dni w trybie AOD, do 12 dni codziennego użytku lub do 50 dni czuwania. Żeby w pełni naładować baterię i swobodne działać przez kilka dni bez ładowania potrzebuje jedynie 2 godzin.

Inaczej wysiłek rozkłada się podczas biegania, inaczej podczas jazdy rowerem, a jeszcze inaczej podczas pływania. Funkcja „tryby sportowe” umożliwia ustawienie wskazań smartwatcha na konkretną dyscyplinę, by jeszcze skuteczniej kontrolować intensywność wysiłku. Valkiria oferuje 70 trybów sportowych, w tym inteligentne rozpoznawanie 6 podstawowych dyscyplin. Znajdziesz tu między innymi jogę czy trening cardio. Na miłośników sportów wodnych czeka tu zaawansowana funkcja SWOLF z możliwością rozpoznawania stylu pływania. Parametry takie jak przebyte kilometry, spalone kalorie czy tętno zostają automatycznie zapisane w aplikacji, która informuje o osiągniętych celach.

Valkiria została wyposażona w inteligentny system zarządzania zdrowiem. Funkcje sportowe, takie jak pulsometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr mają za zadanie kontrolować Twoje tętno, ciśnienie oraz natlenienie krwi, aby nie przekroczyć bezpiecznego poziomu. Informacji dostarcza na bieżąco czujnik nadgarstkowy. Dzięki temu dostajesz ostrzeżenie w porę, zanim organizm zacznie odczuwać skutki przetrenowania. Z kobiecego punktu widzenia bardzo przydatne są funkcje monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz kalendarz ciążowy.

Valkiria została przetestowana zgodnie z wojskowymi standardami wytrzymałości MIL – STD810H. Urządzenie, które ma spełniać tego rodzaju standard, musi przejść kilkanaście ekstremalnych testów sprawdzających odporność na zagrożenia (np. wibracje, upadki, zarysowania) oraz jakość wykonania (np. dopasowanie elementów, wykorzystane materiały). W przypadku Valkirii 12 certyfikatów militarnych potwierdza wytrzymałość w najbardziej wymagających środowiskach, od mocno wilgotnych, przez błotniste, po ekspozycję na słoną wodę, niskie i wysokie temperatury oraz promienie UV.

Wybierasz się na kajaki czy na nurkowanie? Valkiria tu też Cię nie zawiedzie. Szczelność IP69 czyni zegarek odpornym na wodę, a parametr 5ATM oznacza, że smartwatch bez problemu poradzi sobie na 50-metrowych głębokościach.

Przy promocji Valkirii Maxcom połączył siły z marką The Love Love Life, nazywaną dresowym imperium jakości. Ubrania tej polskiej marki to głównie ponadczasowe fasony, klasyka, która nie przemija wraz z pojawieniem się nowych trendów. Inspiracją dla właścicielek marki są ulice stolic Europy, połączenia kolorów, ludzie, a nawet buty. The Love Love Life z każdą kolekcją udowadnia, że stawianie na wygodę może być sexy, a jakość zawsze się obroni.

I taka jest też Valkiria manifestująca kobiecość poprzez pasję, stylową wygodę i naturalność. Wspólna sesja zdjęciowa to zapowiedź dłuższej współpracy marek Maxcom i The Love Love Life, której przyświeca powyższa idea.

*Smartwatch nie jest produktem medycznym, a otrzymane wyniki nie mogą być traktowane jako pomiary medyczne.

