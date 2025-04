Dla części województw ferie trwają już w najlepsze. Pojawił się w końcu długo wyczekiwany śnieg. Najbardziej z tego faktu cieszą się zapewne najmłodsi, ale i dorośli turyści, i hotelarze również nie kryją radości. Jak więc wykorzystać najlepiej prawdziwie zimową aurę i czy warto wybrać się z całą rodziną na ferie w góry?

Początek ferii

W wielu województwach ferie rozpoczęły się już 20 stycznia. Początkowy brak śniegu wstrzymywał zapewne wiele zainteresowanych osób od przyjazdu w góry. Białe stoki i możliwość szusowania na nartach czy snowboardzie są często największym magnesem, który przyciąga gości do odwiedzenia Zakopanego w zimie.

Jakie są tendencje?

W województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim ferie trwają w najlepsze. Jednak póki co największym zainteresowaniem cieszą się terminy w drugiej połowie lutego czyli wtedy, kiedy okres wolny od zajęć szkolnych mają uczniowie z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. - W tym terminie zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc dla spóźnialskich jednak rzeczywiście oferta cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony naszych gości. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z poprzednim rokiem, tegoroczne ferie wzbudzają większe zaciekawienie. Ponadto liczymy, że zmieniająca się aura pozytywnie wpłynie na sprzedaż pakietów feryjnych. Dodatkowym bonusem jest fakt, że w obecnej chwili przygotowaliśmy oferty last minute, co oznacza, że ferie w hotelach można zakupić po atrakcyjniejszej cenie – mówi Marek Pawłowicz, dyrektor Hotelu Belvedere w Zakopanem.

Atrakcji dla dzieci nie zabraknie

Śnieg to nie jedyna atrakcja przygotowana przez organizatorów dla najmłodszych. Animatorzy zapewniają, że dzieci nie będą się nudzić.

- Najmłodsi tak jak zaplanowaliśmy biorą udział w zajęciach narciarskich, bowiem zgodnie z planem odbywają się wszystkie kursy. Ponadto poza zajęciami sportowymi przygotowaliśmy dla dzieci wiele innych atrakcji takich jak animacje, ognisko, teatrzyk dla dzieci. – mówi Marek Pawłowicz, dyrektor Hotelu Belvedere w Zakopanem. W hotelach dorośli mogą też zapisać dziecko na zorganizowany kurs narciarski, transfer i opiekę nad dziećmi na stoku zapewniają wykwalifikowani instruktorzy ze szkoły narciarskiej.

