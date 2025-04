Za oknem coraz zimniej, a na stokach właśnie zaczyna się zimowe szaleństwo. Amatorzy narciarstwa i snowboardu czekają na sezon cały rok! By cieszyć się nim w pełni, warto zadbać o komfort i bezpieczeństwo.

Reklama

5 zasad bezpiecznego zimowego wypoczynku:

1. Wybór kurortu narciarskiego

W przypadku wyboru miejsca wypoczynku najczęściej polegamy na poleceniach. Jeśli jednak decydujemy się na odkrywanie nowych miejsc, warto zebrać kilka przydatnych informacji na temat panujących na stoku warunków pogodowych czy jakości naśnieżenia. Ważniejsze od komfortu zakwaterowania jest bezpieczeństwo!

Jeśli podstawową wiedzę na temat pogody i samego stoku już posiadamy, czas na ocenę własnych umiejętności. Wyważona ocena tego co potrafimy, na pewno przyczyni się do naszego bezpieczeństwa. Zbyt stromy stok może okazać się skrajnie niebezpieczny dla niedoświadczonych amatorów szusowania. Z kolei dla doświadczonych narciarzy "ośla łączka" będzie ogromnym rozczarowaniem.

2. Odpowiedni strój

Odpowiedni strój jest jednym z podstawowych elementów zapewniających komfort podczas każdego wyjazdu i wypoczynku. Na stoku chronimy się przed warunkami pogodowymi, ale przede wszystkim konsekwencjami upadku, które mogą być bardzo niebezpieczne.

Głowę bezwzględnie należy zabezpieczyć kaskiem z właściwymi atestami. Kask narciarza powinien pochodzić z pewnego źródła i być doskonale dopasowany do obwodu głowy. Jego funkcja to uchronienie przed wstrząśnieniami mózgu czy nawet pęknięciami podstawy czaszki, dlatego nie powinniśmy na tej części narciarskiego wyposażenia oszczędzać.

Po zaopatrzeniu się w sprzęt narciarski, warto zadbać o właściwą temperaturę ciała. Na stoku z pewnością przydadzą się nam czapki, rękawice narciarskie, termoizolacyjna bielizna oraz gogle narciarskie z przyciemnianymi szkłami. Uchronią nas one przed jaskrawym, odbijającym się od śniegu światłem, które może nas oślepić i być przyczyną wypadku.

3. Odpowiednia dieta

Podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, a z pewnością zalicza się do tego szusowanie należy przestrzegać odpowiedniej diety. Doskonała zabawa na stoku nie może odwrócić naszej uwagi od jedzenia. Pamiętajmy o tym, aby spożywać posiłki regularnie i aby miały odpowiednią wartość kaloryczną. Ważne jest, by posiłki były zbilansowane odpowiednio do naszego wysiłku.

4. NIE dla alkoholu!

Na stoku nie jesteśmy sami. Razem z nami na wypoczynek przyjechały rodziny z dziećmi i narciarze, którzy być może nie są tak doświadczeni jak my. Jedno jest pewne – wszyscy miło chcą spędzić czas. Wypity alkohol spowalnia czas reakcji w sytuacjach, które jej wymagają, ale przede wszystkim sprawia, że przeceniamy swoje możliwości. Właśnie w ten sposób narażamy na ryzyko siebie i nasze otoczenie.

5. "Przezorny zawsze ubezpieczony"

Wypoczynek na stoku zawsze niesie za sobą pewne ryzyko – jesteśmy narażeni na upadki, które zdarzają się przecież także najlepszym narciarzom. Jesteśmy także narażeni na utratę cennego sprzętu, na który często zbieramy pieniądze miesiącami... Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku wyjazdu na narty to rozsądny przymus, z którego nie warto rezygnować. Zabezpieczyć możemy także bagaż i sprzęt narciarski.

Na podstawie materiałów prasowych mySafety.pl

Reklama

Więcej rad dotyczących bezpiecznej podróży:



Jak przygotować samochód do zimy?

Jakie kosmetyki zabrać do samolotu?

10 zasad podróżowania z psem