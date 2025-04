Zamki na Dolnym Śląsku

Znudziło wam się bierne spędzenie czasu wolnego? A jednocześnie interesuje was dziedzictwo kulturowe kraju? Proponujemy zatem wyruszyć w podróż szlakiem zamków na Dolnym Śląsku.

Reklama

Fot. depositphotos.com

Dla każdego podróżowanie łączy się z czymś innym. Jedni stawiają na słodkie lenistwo, kolejni na zwiedzanie, a jeszcze inni preferują uprawianie ulubionych przez siebie sportów poza miejsce zamieszkania. Motywów podróży może być wiele. Najważniejsze, aby zabrać ze sobą doborowe towarzystwo i dobry humor, wówczas krótszy bądź dłuższy urlop będzie udany. Za nasz turystyczny cel obraliśmy dziś Dolny Śląsk. Położone w południowo - zachodniej części Polski województwo może poszczycić się bogactwem zamków. Jest to doskonałe miejsce dla tych, którzy interesują się historią, architekturą i rycerstwem.

Zobaczice najpiękniejsze zamki Dolnego Śląska!

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Książ]



Zamek Książ

Położony na Szlaku Zamków Piastowskich monumentalny zamek w Książu otoczony jest przepięknym parkiem. A w nim: kaskady wodne, fontanny i przepiękne kwiaty. Ten największy dolnośląski zamek powstał w latach 1288 – 1292. Najtragiczniejszym momentem dla twierdzy było zajęcie go przez hitlerowców. Wywieziono wówczas wartościowe dzieła sztuki, książki, a także meble. Wielokrotnie przebudowywany i modernizowany zamek posiada ponad 400 pomieszczeń. Trurystów zachwycają najbardziej: sala Maksymiliana, Salon Zielony i Salon Chiński.

Fot. depositphotos.com

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Czocha]



Zamek Czocha

Położony niedaleko Leśnej nad brzegiem Jeziora Leśniańskiego zamek powstał w 2. połowie XIII wieku. Bez wątpienia największą atrakcją na terenie twierdzy jest „studnia niewiernych żon”. Według legendy wrzucano do niej kobiety, które dopuściły się zdrady. Będąc na terenie zamku, warto zobaczyć Komnatę Książęcą w stylu późnogotyckim, w której znajduje się wielkie łoże z baldachimem. Turyści chętnie wybierają mroczne, podziemne przejście, aby urozmaicić sobie „trasę” zwiedzenia. W sezonie letnim możemy skorzystać z terenów wokół zamku. Do wyboru: sporty wodne, jazda na rowerze, spacery wzdłuż tras turystycznych.

Fot. depositphotos.com

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Bolków]



Zamek Bolków

Bolkowski zamek położony jest na pograniczu Pogórza Wałbrzyskiego i Kaczawskiego. A kiedy został wybudowany? Konkretna data nie jest niestety znana. Wiemy jedynie, że powstał przed rokiem 1277, gdyż z tego czasu pochodzi najstarsza wzmianka dotycząca twierdzy. Współcześnie w zamku w Bolkowie znajduje się Oddział Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Nie lada atrakcją są organizowane kilka razy do roku turnieje rycerskie. Turyści jak i mieszkańcy Bolkowa mogą poznać średniowieczną kulturę, spotkać rycerzy, a także podziwiać tańczące damy dworu.

Fot. depositphotos

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Grodno]



Zamek Grodno

Zamek Grodno umiejscowiony jest na szczycie wzgórza Choina. Wznosi się nad Doliną Bystrzycy Świdnickiej, w północnej części Gór Sowich. To jeden z najbardziej malowniczo położonych zamków na Dolnym Śląsku. Nieopodal znajduje się rezerwat krajobrazowy „Góra Choina”. Najprawdopodobniej wybudował go Bolesław Wysocki w 1198 roku, a rozbudował książę Bolko I. Twierdza to połączenie dwóch stylów: gotyckiego z renesansowym. Wybudowany w 1716 roku zegar słoneczny przykuwa uwagę turystów. Obecnie zwiedzających zachwyca odnowiona wieża zamkowa, a zadowala – restauracja.

Fot. depositphotos.com

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Kliczków]



Zamek Kliczków

Położony jest na skraju Puszczy Zgorzeleckiej w towarzystwie malowniczych jeziorek. Wzniósł go książę Bolko I Surowy. Całkowity wygląd zamku zmienił się w latach 1881 – 1883 podczas przebudowy zamku. Obecnie zamek w Kliczkowie jest miejscem często odwiedzanym przez turystów biznesowych, gdyż znajduje się w nim Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe. Nowoczesne sale konferencyjne sprzyjają służbowym spotkaniom, a dodatkowe atrakcje w postaci: sauny, siłowni, jacuzzi, kortów tenisowych – wypoczynkowi.

Fot. kliczkow.com.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Chojnik]



Zamek Chojnik

Twierdza zlokalizowana jest na szczycie góry Chojnik. Wybudowana została w latach 1353-64 przez księcia Bolka II Małego. Zamek Chojnik jako jedyny z zamków położonych w województwie dolnośląskim nigdy nie został zdobyty. Utrudnieniem dla atakujących wojsk było położenie zamku. Współcześnie przy zamku działa Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik, które we wrześniu każdego roku organizuje Turniej Rycerski „O Złoty Bełt Chojnika”.

Fot. chojnik.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Leśnica]



Zamek Leśnica

Znajduje się w południowo – zachodniej części Wrocławia. Oddalony 12 km od centrum miasta zamek, najprawdopodobniej powstał w 1132 roku. Leśnica początkowo była własnością wrocławskich mieszczan, następnie trafiła w ręce zakonu Krzyżowców. Obecnie zamek pełni funkcję Domu Kultury, który w swój harmonogram wpisał liczne imprezy, wystawy lub/i galerie.

Fot. zamek.wroclaw.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Oleśnica]



Zamek Oleśnica

Charakterystycznym miejscem na Nizinie Śląskiej jest zamek w Oleśnicy. Turyści, którzy przybywają na lewy brzeg rzeki Oleśnicy, zwiedzają w pierwszej kolejności zamkowy dziedziniec z pięknymi krużgankami. Warto zatrzymać się również przy płaskorzeźbach, herbach lub/i popiersiach.

Fot. dolnyslask.poland.com

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Grodziec]



Zamek Grodziec

Zamek Grodziec położony jest w powiecie złotoryjskim. Wybudowana w 2. połowie XV wieku przez Fryderyka I twierdza w stylu renesansowym, w późniejszych czasach przyjęła rezydencjalny charakter za sprawą Fryderyka II. Wojna światowa zniszczyła dużą cześć zamku. Jednak obiekt został odbudowany niemal całkowicie. Przeprowadzone przez lata prace remontowe, pozwalają nam zwiedzać obiekt. Wzrok turystów przyciąga fosa zamku, brama główna i baszty.

Fot. depositphotos.com

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Świny]



Zamek Świny

Zamek w Świnach, a dokładniej jego ruiny znajdują się nieopodal Bolkowa, na Pogórzu Kaczawskim. Przyczyną rozpadania się zamku był pożar, mający miejsce w 1876 roku. Aktualnie zamek jest własnością prywatną. Właściciel udostępnia obiekt do celów turystycznych. Gotyckie mury wieży mieszkalnej zachowały się do dziś, dzięki którym zamek ma historyczną wartość.

Fot. bolkow.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Zamek Wleń]



Zamek Wleń

Ruiny zamku zlokalizowane są w powiecie lwóweckim. Twierdza powstała na terenie dzisiejszego miasta Wleń. Doszczętnie zniszczony zamek podczas wojny trzydziestoletniej w XVII wieku, nigdy nie został odbudowany. Współcześnie obiektem udostępnionym dla turystów jest mur obronny w postaci wieży. Jeśli warunki atmosferyczne sprzyjają, pełni ona funkcję wieży widokowej, z której możemy podziwiać panoramę Karkonoszy, Gór Kaczawskich lub/i Pogórza Izerskiego.

Reklama

Fot. zamekwlen.pl