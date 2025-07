Parki rozrywki, takie jak Majaland, stają się miejscem, gdzie rodziny mogą nie tylko bawić się razem, ale też budować niezapomniane wspomnienia i zbliżać się do siebie w wyjątkowy sposób.

Radość, emocje i wspólne przeżycia

Dla wielu rodziców „zabawa” może kojarzyć się głównie z dziecięcą aktywnością, jednak w rzeczywistości to jeden z najważniejszych elementów budowania relacji w rodzinie. Wspólne przeżycia sprzyjają otwartości, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i uczą wzajemnego zaufania. W parkach rozrywki każdy – niezależnie od wieku – może odnaleźć w sobie wewnętrzne dziecko i przypomnieć sobie, jak ekscytująca potrafi być beztroska zabawa.

W parkach Majaland nie chodzi tylko o rozrywkę – to także miejsce, gdzie można wspólnie pokonywać wyzwania i uczyć się współpracy, fot. mat. prasowe

Nic tak nie łączy, jak dzielenie wspólnych emocji – ekscytacja przed pierwszą przejażdżką na rollercoasterze, okrzyki radości podczas wodnych atrakcji czy pokonywanie wyzwań w bajkowych krainach – to wszystko buduje nie tylko niezapomniane wspomnienia, ale także wzmacnia rodzinne więzi. Każda atrakcja to nie tylko zabawa, ale także pretekst do wspólnych rozmów, dzielenia się wrażeniami i tworzenia rodzinnych tradycji. Takie momenty stają się symboliczną „cegiełką”, która tworzy emocjonalne fundamenty bliskich relacji.

W Majaland Kownaty radość dosłownie unosi się w powietrzu, fot. mat. prasowe

Trzy parki, jedna bajka

Szczególnym miejscem, które od lat łączy dzieci i dorosłych we wspólnej przygodzie, jest Majaland Kownaty – pierwszy park Majaland w Polsce, położony w otoczeniu zieleni Lubuskiego. To właśnie tu rozpoczęła się historia pełna śmiechu, bajkowych emocji i bliskości. W Majaland Kownaty radość dosłownie unosi się w powietrzu – ponad 35 atrakcji, spotkania z Pszczółką Mają, rozbrykaną ekipą Psiego Patrolu, SpongeBobem Kanciastoportym i Patrickiem, Wikingami oraz innymi ukochanymi bohaterami sprawiają, że każdy dzień zamienia się tu w niezapomnianą przygodę. Kolorowe karuzele, zjeżdżalnie i ekscytujące rollercoastery rozpalają dziecięcą wyobraźnię, a dorosłym pozwalają na chwilę powrotu do świata dzieciństwa.

Z biegiem lat koncepcja Majaland rozwinęła się o dwa kolejne parki: Majaland Warszawa oraz Majaland Gdańsk – dzięki czemu teraz jeszcze więcej rodzin z różnych zakątków kraju może przeżywać tę wyjątkową bajkę razem. Każdy park jest trochę inny, każdy ma swoje wyjątkowe atrakcje, ale łączy je jedno: emocje, które zostają z rodzinami na długo po powrocie do domu.

Lato to idealny czas, by zanurzyć się w ten kolorowy świa, fot. mat. prasowe

Czas offline, który naprawdę łączy

W świecie pełnym ekranów i cyfrowych rozpraszaczy coraz trudniej znaleźć okazję do bycia „tu i teraz”. Parki rozrywki Majaland to miejsce, gdzie można na chwilę zapomnieć o elektronicznych powiadomieniach i zanurzyć się w świat realnych emocji. Bez telefonów, bez pośpiechu, bez codziennych zmartwień – za to wśród śmiechu, ekscytacji i prawdziwej bliskości.

W parkach Majaland nie chodzi tylko o rozrywkę – to także miejsce, gdzie można wspólnie pokonywać wyzwania i uczyć się współpracy. Niektóre atrakcje wymagają odwagi, inne wzajemnego wsparcia, a jeszcze inne pomagają budować pewność siebie u najmłodszych. Dzieci uczą się, że mogą liczyć na swoich rodziców, a dorośli odkrywają, jak wiele radości daje wspólne przeżywanie emocji. To właśnie te momenty – kiedy rodzic trzyma dziecko za rękę przed pierwszym zjazdem, kiedy cała rodzina wspólnie dopinguje najmłodszych do odważnego kroku, kiedy razem śmieją się z pierwszych prób tanecznych w rytm bajkowych melodii Pszczółki Mai – sprawiają, że więzi rodzinne stają się jeszcze silniejsze.

Dla wielu rodziców „zabawa” może kojarzyć się głównie z dziecięcą aktywnością, fot. mat. prasowe

Lato to idealny czas, by zanurzyć się w ten kolorowy świat. Wakacje, długie dni i pogoda sprzyjająca zabawie sprawiają, że rodzinny wypad do Parków Majaland staje się wyjątkowym sposobem na wspólne świętowanie wolnych chwil. Letni sezon w parkach rozrywki to także dodatkowe animacje, pokazy i niespodzianki, które jeszcze mocniej pobudzają dziecięcą wyobraźnię i dostarczają radości całym rodzinom. Niezależnie od tego, czy wybierzecie

Kownaty, Warszawę czy Gdańsk – wszędzie czekają Was bajkowe przygody, które zamienią zwykły dzień w prawdziwe, rodzinne święto!

