25 października na Placu Europejskim 2 w Warszawie otworzono WABU Sushi Bar. Restaurację, której już można przypisać etykietę najbardziej kultowego miejsc w stolicy. Miejsce to zadba o podniebienia swoich klientów, a także pozwoli im w miłej atmosferze spędzić czas. W menu można znaleźć wiele przysmaków i niezwykłych potraw kuchni japońskiej przygotowanych przez świetnie wyszkolony zespół sushi masterów.

Sam wystrój WABU Sushi Bar imponuje. Czerń mieszająca się z lżejszymi kolorami, wprowadza atmosferę tajemniczości i nutę niezwykłości. Do tego miła obsługa, dopełniająca tego przyjemnego klimatu. Gdybym miała w trzech słowach opisać WABU Sushi Bar powiedziałabym: najlepsza restauracja w mieście. I rzeczywiście tak jest, bo sushi w tym lokalu wyróżnia się smakiem i wyglądem. Już samo podanie odbiega od tego, jakie spotkać można w wielu restauracjach sushi w Warszawie. Nie wątpię, że miejsce to zachęci ludzi do przybywania na Placu Europejskim. Dla takiego jedzenia naprawdę warto!