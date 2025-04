Centralną część kraju charakteryzuje duża różnorodność krajobrazów, od majestatycznych gór i rozległych pustyń po dziką dżunglę. Poza tymi atrakcjami turyści uwielbiają Meksyk za przepyszną kuchnię, w której królują dania, takie jak guacamole, quesadillas, tacos czy enchiladas. Znacie je z pewnością z meksykańskich restauracji, których coraz więcej mamy w Polsce, więc może warto pomyśleć o wyciecze w te rejony, by spróbować oryginalnych wersji. Zanim jednak zdecydujecie się na wyjazd, przyjrzyjcie się ciekawym faktom dotyczącym Meksyku, o których być może nie mieliście pojęcia. Jedno jest pewne, ten żywiołowy kraj i jego wylewni mieszkańcy niejednym Was zaskoczą. Więcej o wycieczkach do Meksyku znaleźć można tutaj: https://r.pl/meksyk.

Meksyk to niezwykle piękny i różnorodny kraj, z bogatą historią i fascynującą kulturą, który warto bliżej poznać i zrozumieć. Oto kilka ciekawych informacji, które przybliżą Wam meksykańskie realia.

Oficjalna nazwa to Meksykańskie Stany Zjednoczone (hiszp. Estados Unidos Méxicanos). Stolicą kraju aż do XVI w., gdy większość terenów zamieszkiwali Aztekowie, było miasto o nazwie Tenochtitlán. Jednakże w XVI w. hiszpańscy konkwistadorzy zrównali je z ziemią, a na ruinach dawnej stolicy wybudowali zupełnie nowe miasto – Ciudad de México. Nowa stolica została zbudowana na podobieństwo ówczesnych miast hiszpańskich. Dlatego też obecnie na próżno szukać tutaj śladów azteckich przodków, w tym celu trzeba wyjechać poza teren stolicy. To Meksykowi świat zawdzięcza kukurydzę, papryczki chili i... czekoladę. To tutaj przed wiekami pojawiły się oryginalne nasiona kakaowca właściwego, początkowo wykorzystywane przez Majów do sporządzania napoju o nazwie Xococalit, co znaczyło "gorzka woda". Napój ten był przeznaczony wyłącznie dla najbogatszych członków społeczności, a także wykorzystywany podczas modłów i rytualnych obrządków. Napój Xococalit był sporządzany z roztartych ziaren kakaowca z dodatkiem miodu lub innych naturalnych słodzików. Z kolei Aztekowie z nasion kakaowca produkowali zimny napój z kukurydzą, chili i miodem, nadając mu różną barwę poprzez dodatek suszonych płatków kwiatów. W 1519 r. do Meksyku przybył hiszpański konkwistador Hernan Cortés, którego Aztekowie uznali za swego zagubionego boga – Quetzalcoatl i poczęstowali go napojem bogów, czyli gorącą czekoladą. I właśnie w ten sposób, dzięki kolonizatorom, w XVI w. czekolada dotarła do Europy. Meksyk jest domem dla króliczaka wulkanicznego, endemicznego gatunku ssaka, którego występowanie ograniczone jest do centralnego pasma Kordyliery Wulkanicznej, znajdującego się na południe od stolicy kraju. Jest to niezwykle rzadki gatunek, żyjący w surowym środowisku w pobliżu wulkanów. Jest to także jeden z najmniejszych królików na świecie. Szacuje się, że obecnie żyje zaledwie nieco ponad 1000 przedstawicieli tego gatunku. Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku jest najstarszą uczelnią wyższą w Ameryce Północnej. Został założony w 1551 r. przez Karola V Habsburga (króla Hiszpanii, świętego cesarza rzymskiego). Z Uniwersytetem związanych jest wielu noblistów i wybitnych naukowców. Meksykańskie dzieci nie dostają prezentów pod choinkę, ani w Wigilię, jak ma to miejsce w Polsce, ani w bożonarodzeniowy poranek, jak jest przyjęte w krajach anglosaskich. W Meksyku prezenty pojawiają się dopiero w dniu 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli (hiszp. El Dia de Reyes). W ten sposób Meksykanie świętują przybycie trzech mędrców do Betlejem z darami dla nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. Meksyk położony jest w strefie zwanej Pacyficznym Pierścieniem Ognia lub Okołopacyficznym Pasem Sejsmicznym. Jest to rejon częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Ta strefa, złożona z aktywnych wulkanów i rowów oceanicznych otacza Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. W obrębie Pierścienia Ognia znajdują się 452 wulkany, co stanowi około 75% wszystkich aktywnych wulkanów na świecie. Ponadto w tym rejonie występuje około 90% wszystkich trzęsień ziemi. Za najbardziej niebezpieczny wulkan w Meksyku uchodzi położony zaledwie około 70 km na południowy-wschód od stolicy kraju Popocatépetl, zwany także El Popo lub Don Goyo. Stolica Meksyku stopniowo obniża swoje położenie. Wyspa, na której pierwotnie znajdowało się azteckie miasto Tenochtitlán scaliła się z otaczającymi ją brzegami jeziora, które następnie zostało osuszone, by dać miejsce pod budowę nowego miasta. Powstała po melioracji luźna gleba jest bardzo niebezpieczna podczas trzęsień ziemi, ponadto powoduje stopniowe osiadanie najstarszych części miasta. Szacuje się, że w ciągu ostatnich lat miasto obniżyło swoje położenie o ok. 9 metrów. Niestety rozrastająca się metropolia potrzebuje coraz większych zasobów wód gruntowych, co powoduje dalsze przyspieszenie procesu osiadania. Flaga Meksyku składa się z trzech pionowych pasów, z których każdy ma swoje znaczenie. Znajdujący się po lewej stronie pas zielony symbolizuje nadzieję, środkowy pas biały – czystość i jedność, a prawy pas czerwony – krew przelaną za kraj przez poległych w boju bohaterów narodowych. Ponadto na środku umieszczony jest wizerunek siedzącego na opuncji orła pożerającego węża, który symbolizuje dawną stolicę kraju – Tenochtitlán. Hiszpańscy kolonizatorzy sprowadzili do Meksyku nie tylko religię katolicką, ale również korridę. Wraz z upływem czasu walki byków stały się meksykańskim sportem narodowym. Współcześnie, w związku z wieloma kontrowersjami i w obliczu głośnych sprzeciwów obrońców zwierząt, zmieniono surowe zasady rządzące tym krwawym "sportem". Obecnie walka nie kończy się zabiciem byka i najczęściej ma charakter kolorowej maskarady, w której łączy się choreografię, muzykę i piękne kostiumy.

Miejscowość i stan w Meksyku Chihuahua dały nazwę jednej z najmniejszych ras psów na świecie. Istnieje wiele teorii, zarówno archeologicznych, jak i folklorystycznych, na temat pochodzenia tej rasy i jej związków z Meksykiem. Ostatecznie przyjęto, że współczesna chihuahua jest potomkiem starożytnych, choć nieco większych, psów żyjących na dworach azteckich władców, zwanych techichi.

