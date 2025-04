Jak co roku zakochani podpytują znajomych i przeszukują Internet w poszukiwaniu inspiracji. Z sondaży i danych na temat tego jak spędzaliśmy Dzień Zakochanych w ubiegłym roku wynika, że najwięcej osób wybiera wyjście do kina (24%), na romantyczną kolację do wytwornej restauracji lub do kawiarni (23%), ale niewiele mniej, bo 17% wyjeżdża poza miasto lub do SPA (3%). Tylko 7% ankietowanych pozostawia decyzję o tym, jak spędzi czas w walentynki na ostatnią chwilę.

A może wyjazd?

W ciągu ostatnich kilku lat walentynki coraz częściej stają się okazją do wyjazdu we dwoje. Modne są zarówno krótkie jednodniowe lub weekendowe wypady za miasto, np. do SPA, jak i dłuższe, nawet tygodniowe wyjazdy, połączone ze sportami zimowymi.

Od lat najpopularniejszym miejscem wyjazdów walentynkowych są góry. Można tam całkowicie oddać się białemu szaleństwu albo spędzać czas na długich, romantycznych spacerach po górach, podziwiając piękne krajobrazy ze swoją połową.

Oczywiście, w walentynki ważniejsze od miejsca jest towarzystwo drugiej osoby, jednak planując wyjazd warto zapoznać się z dostępną na rynku ofertą. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą serwisy internetowe, w których można znaleźć zarówno propozycje noclegów, jak i gotowe już projekty wycieczek. Online można wyszukać interesującą wycieczkę, modyfikując ją w pełni do swoich potrzeb, na każdym kroku mając pełną kontrolę kosztów.

Co więcej, możemy wyszukiwać wycieczki według interesującego nas zabytku czy atrakcji. Chcecie pojeździć gokartami lub zwiedzić park rozrywki? Nic prostszego – portal automatycznie poda propozycje wycieczek z daną atrakcją, podpowiadając, co jeszcze można robić ciekawego w danej okolicy.

- Czasy, kiedy wyjazdy planowało się korzystając z kilku a nawet kilkunastu źródeł – map, przewodników, encyklopedii – już dawno odeszły do lamusa. Teraz użytkownik Internetu chce mieć wszystko w jednym miejscu. Dlatego stworzyliśmy serwis, w którym można kompleksowo zaplanować i zorganizować cały wyjazd np. walentynkowy – mówi Katarzyna Czajka, konsultant ds. obsługi portalu Nextur.pl.

Walentynki są wprost wymarzonym pretekstem do realizowania nowych pomysłów lub oddawania się wspólnym pasjom, na które nierzadko brakuje czasu w ciągu roku. Możemy zaplanować coś całkowicie szalonego, jak na przykład wspólny skok na bungee czy ze spadochronem, ale także coś spokojniejszego choć równie atrakcyjnego - romantyczną kolację na dachu wieżowca czy przejażdżkę jaguarem po torze wyścigowym.

Dla wielu jednak par walentynki to po prostu okazja, by pobyć razem. Sposób spędzenia czasu staje się mniej istotny, choć różnorodne atrakcje kuszą. Coraz popularniejsze staje się zwiedzanie groty solnej, nauka jazdy konnej, lekcje garncarstwa czy nauka pieczenia chleba. Brzmi ciekawie? Spróbujcie, może odkryjecie w sobie nowe talenty!

Czy wiecie już jak spędzicie swoje walentynki? Czy będzie to coś szalonego czy romantyczny wyjazd w góry połączony z noclegiem w luksusowym hotelu? Cokolwiek wybierzecie nie czekajcie ani chwili dłużej z decyzją, Dzień Zakochanych coraz bliżej…

