Podróże nowoczesnymi statkami to obecnie olbrzymie przedsięwzięcie i coraz popularniejsza forma spędzania wakacji. Rejsy to najszybciej rosnący sektor rynku podróży na świecie. A jak się okazuje, również w Polsce ta forma wypoczynku zyskuje na popularności i stanowi coraz większą część programów o charakterze objazdowym.

Reklama

Rejs zamiast objazdówek

Polscy turyści najchętniej wybierają wyjazdy z polskim pilotem, traktując rejsy jako alternatywę dla wycieczek objazdowych. Podczas podróży statkiem, można zwiedzić kilka miast i portów w różnych państwach. Polskojęzyczny przewodnik oprowadza po odwiedzanych miejscach, ale jest także obecny na pokładzie, pełniąc rolę rezydenta i tłumacza.

Kiedy, dokąd i za ile?

Osobami, które najchętniej korzystają z takiej formy podróżowania, są turyści lubiący poznawać świat, nastawieni na zwiedzanie ciekawych miejsc i ceniący komfort transportu.

Najpopularniejszymi porami roku na wyprawy statkami są wiosna, lato i jesień. Turyści wybierają wtedy najchętniej rejsy w basenie Morza Śródziemnego. Dodatkowy plusem takiego wypoczynku jest również stosunkowo niska cena - 8-dniowa wyprawa, w której statek zawija do miejsc takich jak Marsylia, Barcelona, Minorka i Civitavecchia (Rzym) we Włoszech, w pierwszym tygodniu wakacji to koszt 315 euro od osoby. W cenie oprócz rejsu jest zakwaterowanie, całodniowe posiłki, korzystanie z infrastruktury hotelowej, a także udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

W morską podróż można wyruszyć również zimą. Wówczas popularniejsze są dalsze i bardziej egzotyczne kierunki jak na przykład Karaiby. Trzeba wziąć jednak pod uwagę dodatkowe koszty związane z przelotem. Można to jednak zorganizować wcześniej, we własnym zakresie, korzystając z różnych promocyjnych ofert przelotów.

Co jest w standardzie?

Nowoczesne statki rejsowe wyposażone są we wszelkie udogodnienia, gwarantujące standardy najlepszych hoteli i odpowiednie warunki do relaksu po zwiedzaniu. Pasażerowie mogą zregenerować siły na przykład w ośrodkach spa lub korzystając z kąpieli słonecznych przy basenie. Na pokładach statków znajdują się często sale koncertowe, kina, teatry, kasyna i wiele innych atrakcji, które można znaleźć w ofertach hoteli.

Na podstawie informacji prasowej Zingtravel.pl

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:

6 najładniejszych kurortów Morza Egejskiego

5 zaskakujących faktów o Chorwacji

5 sposobów na nudę w aucie