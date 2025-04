Wakacje w wielkim mieście

Coraz częściej wielu z nas zamiast spędzać wakacje wygrzewając się na plaży lub przy basenie, decyduje się na podróż do jednej z europejskich metropolii. Wśród nich króluje tętniąca życiem Barcelona. Co warto wiedzieć i zobaczyć wybierając się do stolicy Katalonii? Sprawdź krótki przewodnik mytaxi.

Gaudi, Picasso i… Camp Nou

Jednym z obowiązkowych punktów znajdujących się na liście turystów wybierających się do Barcelony jest Kościół La Sagrada Familia, jedna z wielu budowli w tym mieście projektu Gaudiego (wejściówki najlepiej kupić online z wyprzedzeniem). Niewiele osób jednak wie, że Barcelona była domem i uwielbianym miastem młodego Pablo Picassa. Do tej pory zachowały się jego szkice oraz mniej znane obrazy, które ukazują rozwój jego artystycznych talentów. Zbiory te można podziwiać w Muzeum Picassa w Barcelonie, w gotyckich rezydencjach średniowiecznej części miasta o nazwie El Born. W trakcie zwiedzania najlepiej posilić się w jednym z wielu słynnych tapas bar, jak np. Xampanyet (znajdujący się bardzo blisko Muzeum Picassa), Qiumet & Quimet czy La Plata.

Fani FC Barcelony z pewnością wybiorą się na zwiedzanie stadionu Camp Nou lub klubowego muzeum, a przy odrobinie szczęścia będą mogli zobaczyć swoich idoli na żywo – pierwszy mecz w ramach Trofeum Joana Gampera przeciwko mistrzom Meksyku – Club Leon, odbędzie się już 18 sierpnia. Dla osłody proponujemy wizytę w czekoladowym raju – fabryce czekolady Xocolat, gdzie możemy podejrzeć prawdziwych chocolatiers przy pracy lub wziąć udział w specjalnych warsztatach i samemu przygotować czekoladowe dzieła sztuki.

Po całodniowym zwiedzaniu najlepiej odprężyć się przy pokazach Font Magica i podziwiać magiczne połączenie wody, światła i muzyki, a następnie zjeść obiad w jednej z wielu restauracji serwujących tradycyjne katalońskie specjały. Szczególnie polecane: Brasserie Flo, Restaurant España, Semproniana. Koniecznie trzeba też odwiedzić jedną z ośmiu barcelońskich plaż i zjeść typowe hiszpańskie Paellas. Najlepiej zaserwowane owoce morza znaleźć można w Cheriff, Can Ramonet lub El Merendero de la Mari.

Jeśli jesteśmy już w Hiszpanii grzechem byłoby nie zobaczyć Madrytu. Warto wygospodarować dwa dni i wybrać się do stolicy Hiszpanii – to niecałe 3 godziny podróży pociągiem z Barcelony. Szczególnie warte odwiedzenia są tam:

• Madrycki trójkąt muzealno-artystyczny. Położony na Paseo del Prado składa się przede wszystkim z muzeów Museo del Prado, Reina Sofia oraz Thyssen-Bornemisza

• Centrum kulturalne La Caixa z niezwykłymi pionowymi ogrodami – to trzeba zobaczyć na własne oczy!

• Park de Campo, zajmujący powierzchnię aż 1,700 hektarów, co czyni go pięć razy większym niż nowojorski Central Park!