Pandemia sprawiła, że wakacje w tym roku są inne niż dotąd, a to świetna okazja, by wyjść poza schemat „kurort – plaża – kolejka po lody” i doświadczyć czegoś zupełnie nowego. Znaleźliśmy miejsce, w którym możesz cieszyć się latem z dala od tłumów, za to w zieleni i blisko nieba: Domek Na Drzewie w Ostoi Spokoju w Radziejowicach niedaleko Warszawy.

Gotowa na krótką podróż? Wyobraź sobie lasy, jeziora i krajobraz, który zapiera dech w piersiach. Pośrodku tego raju jest coś, czego pewnie wszyscy pragnęliśmy jako dzieci: przytulny, pachnący drewnem domek w koronach drzew. Ten domek jest jednak większy i wygodniejszy niż w naszych marzeniach, a więc możemy znaleźć się w nim razem z rodziną lub przyjaciółmi i spędzić tam nie godzinę czy dwie, a tydzień, dwa czy nawet miesiąc.

Podobnie jak w bajkach o drzewach, które mieszczą w swoich koronach sekretne komnaty, jest tu zaskakująco dużo przestrzeni: w domku znalazło się miejsce na salonik, łoże małżeńskie, dwa łóżka pojedyncze, łóżeczko dla dziecka (na życzenie), aneks kuchenny, łazienkę z prysznicem. Całość okala balkon.

Przez ogromne przeszklenia widać las, co sprawia, że granica między tym, co jest wewnątrz, a otoczeniem zostaje zatarta. Wyobrażasz to sobie? Budzisz się, pijesz kawę, czytasz i grasz w planszówki wśród drzew!

Jest tu także coś, co sprawia, że chmury, księżyc i gwiazdy są na wyciągnięcie ręki: przestronny taras na dachu z piękną, drewnianą podłogą, której przyjemnie dotyka się bosymi stopami – to miejsce relaksu, dancefloor i sala koncertowa w jednym, a wszystko to 5 i pół metra nad ziemią. Możesz tu słuchać śpiewu ptaków i szumu drzew, ćwiczyć jogę albo figury tanga, medytować, obserwować życie lasu albo po prostu cieszyć się życiem, nie robiąc niczego szczególnego.

„Parter” Ostoi także jest fantastyczny: wśród drzew możesz zawiesić hamak i przekonać się, że nigdzie nie czyta się lepiej. Jest także coś dla dzieci: plac zabaw z piaskownicą, huśtawką i – a jakże! – osobnym małym domkiem, takim tylko dla nich. Nabrałaś ochoty na bakłażana albo rybę z grilla? Jest i altanka, w której możesz przyrządzić ucztę.

Gospodarze Ostoi zadbali o jeszcze jeden drobiazg, który umila błogie lenistwo gościom, jeśli tylko sobie tego życzą: pyszne śniadanie w koszyku, które w magiczny sposób pojawia się co rano pod drzwiami.

Ten domek skradł nasze serca! Będziemy do niego wracać także jesienią, zimą i wiosną, by zobaczyć, jak wraz z porami zmienia się otaczający go las. Redakcja Polek pokochała ten zakątek. ­- Domek na drzewie" to idealne miejsce dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie odpocząć. Szybko dlatego, że znajduje się on w Budach Mszczonowskich, czyli około 30/40 minut od Centrum Warszawy. Na miejscu otrzymacie dawkę świeżego powietrza i niezwykłą ciszę, która przyjemnie wypełni wasze uszy i duszę ;) – mówi Karolina. I dodaje: - Taras, który znajduje się na dachu domku jest perfekcyjnym miejscem do medytacji. Śpiew ptaków, szum drzew i zapach lasu. Czego chcieć więcej?