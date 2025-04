Urlop z internetu

Od kilku lat popularność internetowych biur podróży stale wzrasta. Coraz więcej osób dostrzega zalety tej formy planowania urlopu, jako alternatywy dla stacjonarnych punktów.

fot.Fotolia

Rosnące zainteresowanie wyraźnie obrazują dane sprzedażowe Fly.pl. Biuro każdego roku rejestruje kilkuprocentowy przyrost liczby rezerwacji. W bieżącym roku odnotowano wzrost o 31% względem roku ubiegłego. Ta tendencja pokazuje, że w niedalekiej przyszłości to właśnie biura online mogą zdominować rynek usług turystycznych.

[CMS_PAGE_BREAK:Wykres 1: Wzrost liczby rezerwacji wycieczek w latach 2012-2013 i prognozy na rok 2014 (dane Fly.pl).]



Internetowe biura uzyskują przewagę, zbierając w jednym miejscu łatwo dostępne oferty wyjazdów różnych touroperatorów, na co nie może pozwolić sobie wielu stacjonarnie działających agentów. By poznać pełną ofertę możliwości, nie trzeba zatem odwiedzać kilku placówek i kolekcjonować masy ulotek i folderów. Szybciej i wygodniej jest zajrzeć do sieci, gdzie określając kilka parametrów, takich jak planowana długość wyjazdu, maksymalna cena i oczekiwany standard, w kilka sekund otrzymuje się dopasowaną do swoich potrzeb ofertę.

W sieci bez problemu można porównać wszystkie oferty i ceny, a także dokładnie zapoznać się z planami wyjazdów czy propozycjami dodatkowych atrakcji. Co więcej, możemy to zrobić we własnym domu i w dowolnym momencie, co jest szczególnie korzystne w przypadku planowania rodzinnych wyjazdów, które wymagają konsultacji i podjęcia wspólnej decyzji. Co więcej, śledząc stronę biura łatwo upolować super okazje cenowe w ofercie last minute.

[CMS_PAGE_BREAK:Wykres 2: Kanał rezerwacji wycieczek w latach 2010 - 2013 (dane Fly.pl).]



Dane Fly.pl pokazują, że z roku na rok wzrasta ilość rezerwacji dokonywanych online. Wciąż jednak istnieje duża grupa klientów, którzy w sytuacjach takich jak zakup wycieczki preferują kontakt z żywym człowiekiem. Internetowe biura podróży nie wykluczają jednak takiej możliwości, oferując swoim klientom biura obsługi klienta i ewentualność zakupu wycieczki telefonicznie, bądź uruchamiając stacjonarne salony firmowe.

Z myślą o komforcie i wygodzie naszych klientów zatrudniamy w Contact Centre specjalistów do spraw turystyki z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz bogatym plecakiem podróżniczych wyjazdów. Klient może zadzwonić i porozmawiać z naszym ekspertem, który doradzi i pomoże, czy to na etapie wyboru oferty czy już przy samej rezerwacji. W dowolnym momencie można też przesłać pytanie, a nasi doradcy oddzwonią z gotową odpowiedzią – mówi Kacper Daszke, Marketing Manager Fly.pl.

Nim zaczniemy przeglądać ofertę biura warto poświęcić kilka minut i sprawdzić czy mamy do czynienia z rzetelną i wiarygodną firmą. Istotne są informacje o partnerstwach (na przykład programu PAYBACK), członkostwach, certyfikatach, nagrodach i dyplomach od partnerów handlowych. O jakości świadczy także możliwość dokonania zapłaty online. Tylko biura spełniające wysokie wymagania instytucji oferujących systemy płatnicze jak Ecard czy Dotpay, oferują taką możliwość. Trzeba pamiętać, że tylko portal z renomą i zabezpieczeniem finansowym jest gwarancją bezpiecznego wyjazdu.