Urban exploration to eksplorowanie przestrzeni miejskich, najczęściej niezauważalnych lub niedostępnych dla części ludzkiej cywilizacji.

Reklama

Wyobrażasz sobie ludzi, którzy w wolnym czasie balansują na krawędzi najwyższych wieżowców świata? Zawisają w bezruchu na kilkunastometrowych żurawiach? Brzmi ekstremalnie, ale teraz będziesz miała prawdziwą okazję, żeby ich poznać. Na RedBull TV znajdziesz serial: URBEX w którym występują najlepsi miejscy eksploratorzy pochodzący z różnych krajów świata.

Pewnie myślisz, że to sport zarezerwowany włącznie dla mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Poniżej znajdziesz wywiad z Elaina Hammeken- modelką, która znalazła się w gronie najlepszych. Ekstremalne zdjęcia z jej udziałem zapierają dech w piersiach.

O swoim treningu, przygotowaniu i pokonywaniu strachu opowiedział nam również Abudi Alsagoff - sportowiec pochodzący z Malezji, który zawodowo zajmuje się dyscypliną parkour, a w wolnym czasie lubi spacerować na ekstremalnych wysokościach (np. 37 metrowej ramie mostu).

Abudi Alsagoff (25 lat)



Jak wygląda Twój plan treningowy?

Staram się układać swój plan ćwiczeń, stosując na przemian trening siłowy, wytrzymałościowy, kardio, freerunning (parkour), akrobatykę na dworze oraz w jakiejś sali, kiedy chcę nauczyć się nowych manewrów w bezpiecznym środowisku.

Jaka jest Twoja ulubiona forma treningu?

Moją ulubioną formą treningu są ćwiczenia plyometryczne, które wzmacniają dolne partie ciała i pomagają przy wykonywaniu skoków. Przyjemność sprawia mi także ćwiczenie kreatywności podczas pokonywania freerunningowych tras. Na przykład, kiedy znajdę się jednej dobrej miejscówce, czasem spędzam tam całą sesję treningową, testując różne tory, pracując nad tym, co sprawia mi problem, oraz rozwijając kreatywność.

Ile razy w ciągu tygodnia trenujesz? – przykładowy plan

Staram się trenować 4 razy w tygodniu przez 2-3 godziny. Co drugi dzień daję sobie czas na regenerację, jednak nawet w dni wolne od treningów lubię się trochę poruszać lub nawet udać się na miejską wyprawę i cieszyć się egzotycznymi widokami z dachów.

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

Która z klasycznych dyscyplin sportowych jest Twoją ulubioną?

Bieganie i wspinaczka! Z połączenia tych dwóch dyscyplin powstaje sport, do którego pałam największą pasją, czyli freerunning. Przydaje się podczas eksploracji, ponieważ ułatwia mi wdrapywanie się na różne obiekty i pokonywanie przeszkód! Dzięki kreatywność rozwijanej we freerunningu jestem w stanie spojrzeć na świat podczas eksploracji z zupełniej innej perspektywy!

Jak radzisz sobie ze strachem?

Strach nie jest niczym złym. W ten sposób organizm informuje cię, że należy zachować ostrożność. Dlatego ja sam staram się "okiełznać" strach, zrozumieć, jak funkcjonuje moje ciało i dalej nad nim pracować. Musisz wiedzieć, kiedy docenić własny strach, a kiedy go pokonać. Treningi zapewniły mi zarówno siłę fizyczną, jak i umysłową, stąd mam pewność, że jestem w stanie daną rzecz wykonać.

Ostatecznie liczy się rozwój i postępy, więc pracuj nad sobą bez pośpiechu, a w końcu zdołasz pokonać strach!

A jak Ty radzisz sobie z tym problemem?

Trening progresywny mający na celu powolną pracę nad umiejętnością pokonywania strachu.

Co konkretnie robisz przed oraz w trakcie nagłego napadu lęku – zwłaszcza kiedy następuje to w niebezpiecznej sytuacji.

Właśnie w takiej chwili musisz udowodnić, czy te wszystkie lata treningów przyniosły efekty. Tak więc w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak na przykład ucieczka przed mordercą lub pożarem, jestem w stanie wykorzystać swoje umiejętności freerunningowe i poradzić sobie dzięki własnemu ciału. Sztuką jest znalezienie sposobu, a nie sama walka ;)

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

Jak wyglądają Twoje przygotowania?

Na przykład jeśli masz lęk wysokości, trenujesz, powoli wspinając się na coraz wyższe obiekty, i w ten sposób krok po kroku posuwasz się naprzód!

Jeśli chodzi o przygotowania freerunningowe: Przed każdą sesją treningową stosuje tzw. foam rolling, aby utrzymać swoje ciało w formie. Trening, trening, trening, odpoczynek i tak dalej.

Co się sprawdza, a co nie?

Nie sprawdza się nauka nowych, niebezpiecznych manewrów na zewnątrz.

Sprawdza się nauka tego typu ruchów w bezpiecznym środowisku!

Jak radzą sobie z tym Twoi znajomi i rodzina? Jak im w tym pomagasz? W jaki sposób można zminimalizować ten problem?

Mocno wspierają mnie w realizacji tego, co kocham. Oczywiście nieustannie powtarzają mi, żebym uważał. Ci, którzy mają coś przeciwko się nie liczą, a ci, którzy się liczą nie mają nic przeciwko.

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

Jak duże znaczenie mają odpowiednie przygotowania i siła fizyczna?

Mają ogromne znaczenie! Trening siłowy stanowi ważną część moich przygotowań.

Czy kiedykolwiek sparaliżował cię strach i nie byłeś w stanie go przezwyciężyć?

Podchodzę do tego tematu z rozwagą, więc do tej pory nie znalazłem się w tego typu sytuacji.

Elaina Hammeken (27 lat) - była uczestnika konkursu America’s Next Top Model, z powodzeniem udowadnia, że w urbexie sprawdzają się nie tylko mężczyźni.

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

O pokonywaniu strachu

Strach to dla mnie przede wszystkim nerwowe oczekiwanie, niemal jednoznaczne z obawą przed nieznanym. Tak naprawdę, zwykle najbardziej boję się przed wspinaczką na jakikolwiek obiekt.

Jednak jeśli sięgnę myślami do dzieciństwa, pamiętam chwile, kiedy wdrapywałam się na najwyższe sosny w okolicy, po drodze łamiąc kilka gałęzi, a kiedy już dotarłam do możliwie najwyższego miejsca, nie mogłam się ruszyć. Ogarniał mnie paraliżujący strach i panika. Jedynym sposobem na powrót na ziemię był skok w dół z nadzieją, że kolejna gałąź utrzyma mój ciężar. Głęboko oddychałam, starałam się myśleć trzeźwo i analizować sytuację. Ostatecznie do zejścia potrzebowałam tylko starannego planowana kolejnych ruchów i odwagi.

Najlepszym sposobem na radzenie sobie ze strachem jest zrozumienie własnych ograniczeń i możliwości. Niezależnie czy stoisz na szczycie wielkiej snowboardowej rampy, płyniesz w stronę ogromnej fali, wspinasz się jeszcze wyżej, czy robisz zdjęcie, zawsze w jakimś stopniu ogarnia cię lęk, jednak jeśli małymi krokami zmierzasz w stronę własnych obaw, nie ma rzeczy niemożliwych. Może ci to zająć dzień, tydzień lub nawet rok, ale na tym właśnie polega cała zabawa.

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

Kiedy staję na dachu lub znajduję się pod ziemią, zawsze analizuję sytuację i przygotowuję plan awaryjny. Co dziwne, zwykle bardziej niż samego zrobienia zdjęcia obawiam się, że ktoś mnie złapie.

Jednak jeśli pozwoliłabym na to, żeby strach przejął nade mną kontrolę, wciąż siedziałabym na tym drzewie z dzieciństwa. Nie znaczy to, że nie stawiam sobie nowych celów, które staram się osiągnąć. Przykładem jest jazda we własnej roboty bowlu w skateparku Wonderland po kontuzji kolana. Krok po kroku zaczynałam od małych ollie, a teraz przyszła pora na delikatne dropy. Nie mogę powiedzieć, że się boję, jestem raczej niesamowicie podekscytowana możliwością wejścia na nowy poziom, o którym mogłam tylko pomarzyć, kiedy nawet chodzenie było dla mnie wyzwaniem.

Zobacz galerię zdjęć, która pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych:

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

fot. KEO FILMS / Red Bull Content Pool

A może ty dołączysz do grona odkrywców?

Serial URBEX jest serialem dokumentalnym. Wszystkie odcinki można obejrzec na redbull.tv/urbex.

Reklama

Akrobacje i sceny wspinaczki, które można zobaczyć w powyższym materiale video są bardzo niebezpieczne i absolutnie nie powinny być kopiowane.