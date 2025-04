Ty i podróże - psychotest

Należysz do odkrywców, domatorów, czy leniwców? Sprawdź jakim jesteś typem podróżnika!

Fot. Fotolia



Czy nęcą cię dalekie podróże, egzotyczne kraje, przygody?

a) tak, chętnie podróżowałbym często i daleko, ale warunki nie zawsze mi na to pozwalają (10)

b) nie i dziwię się obieżyświatom, którzy na przekór wszystkiemu ciągle organizują jakieś wyjazdy (0)

c) czasem o tym myślę (5)

Czy jesteś skłonny do zniesienia pewnych niewygód związanych z podróżą dla poznania czegoś interesującego?

a) a po co mi to? (0)

b) do pewnego stopnia - tak (5)

c) mniejsza o niewygody, jeśli można poznać kawałek świata lub nieznany zakątek ojczyzny (10)

Jak organizujesz sobie letni (bądź zimowy) wypoczynek?

a) decyduje o tym żona - przeważnie gdzieś wyjeżdżamy (5)

b) każdy wolny dzień poświęcam wprowadzeniu ulepszeń i upiększeń w moim mieszkaniu (0)

c) staram się tak układać wyjazdy, żeby za każdym razem poznać nowe okolice i miejscowości (10)

Co byś zrobił, gdyby trafiła ci się wielka wygrana?

a) nigdy się nad tym nie zastanawiałem (5)

b) zbudowałbym przestronny, wygodny dom, koniecznie z ogrodem (0)

c) znaczną część wygranej przeznaczyłbym na atrakcyjne podróże po świecie, resztę - na poprawę warunków mieszkaniowych (10)

Jakie są twoje ulubione lektury?

a) poczesne miejsce zajmują w nich reportaże i opisy podróży od najdawniejszych do współczesnych (10)

b) poradniki typu „zrób to sam” (0)

c) czytam bardzo różne książki (5)

Co daje ci najwięcej zadowolenia?

a) święta w pięknie ozdobionym domu, wygodny fotel, fajka (0)

b) udane przedsięwzięcie (5)

c) ciekawa podróż, poznawanie interesujących ludzi (10)

Jeżeli masz…

0-15 punktów: Jesteś klasycznym okazem domatora, który - gdyby mógł - w ogóle nie ruszałby się z domu. Wachlarz twoich zainteresowań jest raczej skromny, a wszystkie pasje lokujesz w urządzanie własnego, przytulnego gniazdka. Jesteś wygodnicki i trochę leniwy.

20-35: Podobnie jak większość ludzi, masz różnorodne zainteresowania, ale są one dosyć powierzchowne. Nie preferujesz żadnego z nich. Na urlop lubisz wyjechać z rodziną, nie masz jednak sprecyzowanych wymagań co do miejsca wypoczynku. Jest ci to całkowicie obojętne.

40-60 punktów: Twoją życiową pasją są podróże i związane z nimi poznawanie nowych miejsc w ojczyźnie, obcych krajów, ludzi. Tacy jak ty odkrywali niegdyś nowe lądy. Czasem żałujesz, że już nic nie zostało do odkrycia!

