Popraktykujmy więc uważność i weźmy głęboki oddech. Jak pachną święta? Piernikiem, kompotem z suszu, choinką? A jakby do tego dodać nuty prawdziwej kawy? Brzmi jak plan.

Dorzuć paczkę do paczki!

Co kupić na prezent? To pytanie jak nigdy dźwięczy nam w głowach. Jak znaleźć upominek, który będzie dla cioci, wujka, mamy i taty? Który będzie niezobowiązujący, ale jednak miły? Cokolwiek nie wybierzesz, paczka dobrej kawy w opakowaniu świątecznym, zawsze będzie w punkt. Pst. Mamy też kawę bezkofeinową, której smakowo nie odróżnisz od tej klasycznej, a z całego serca życzymy świąt bez ciśnienia!

fot. materiały prasowe

Co zamiast kompotu z suszu?

Z kompotem jest tak, że albo się go uwielbia albo zupełnie odwrotnie. Nie ma tu miejsca na letnie uczucia. A gdyby tak, inspirując się innym zimowym trunkiem, pójść w kawę? Mamy dla Was przepis na grzaniec kawowy. Wlej do filiżanki (o pojemności ok. 300 ml) 15 ml syropu malinowego, dodaj 4 goździki i 1/4 łyżeczki cynamonu, opcjonalnie dla miłośników kompotu - suszone owoce. Następnie zalej całość 200 ml kawy przelewowej. Na koniec dodaj plastry pomarańczy.

fot. materiały prasowe

Kawa czy czekolada?

Czasem nas to dziwi, ale szanujemy fakt, że nie samą kawą żyje człowiek. A czym? Może miłością, współdzieleniem dobrych chwil, czy rodzinnym byciem tu i teraz. Tym momentom często towarzyszy… (tak, kawa, ale patrz punkt pierwszy) czekolada! Mózg jakby na samo słowo reaguje wyrzutem dopaminy, szczególnie gdy wie, że mowa tu o belgijskiej, totalnie aksamitnej i kremowej czekoladzie. Stworzona do podjadania solo albo do rozpuszczania.

Możesz też wziąć sprawy w swoje ręce i na jej bazie upiec muffinki z czekoladą, brownie z krówkami czy piernik z różową polewą z dodatkiem ruby. W kolekcji czekolad znajdziesz klasyczną gorzką, przyjemną mleczną, owocową czekoladę ruby i białą gold z dodatkiem karmelu. Czujesz już jak pachnie?

fot. materiały prasowe

Na świąteczne lenistwo

Bądźmy szczerzy, nie zawsze jesteśmy urodzonymi kuchennymi elfami i jakoś tak się samo nie robi. Wpadnijcie wtedy do kawiarni Etno Cafe, poczujecie magię świąt pijąc piernikową latte i kawowe grzańce. Chętnie też przygotujemy dla Was ciasta, które ozdobią wigilijny stół, bo kaman ileż można jeść śledzi i grzybów.

fot. materiały prasowe