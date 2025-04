Litochoro – miasto dla aktywnych turystów

Jeśli ktoś zamiast nudnawego zwiedzania ruin lub wylegiwania się na plaży preferuje aktywny wypoczynek, Litochoro będzie idealnym miejscem. Litochoro to nieco mniej popularna w biurach podróży miejscowość położona u stóp Olimpu, którą upodobali sobie w szczególności miłośnicy trekkingu i wspinaczki górskiej. Miescowość ta obfituje w dużą ilość przeróżnych malowniczych tras górskich. Ponadto widoki jakie można tu spotkać zadowolą nawet najbardziej wybrednego miłośnika pięknych krajobrazów. Kolejnym atutem jest bardzo dobry system komunikacji lądowej.

Miasteczko jest niezwykle interesującym miejscem, szczególnie ze względu na bardzo szeroką ofertę wypoczynkowo-turystyczną, która sprosta wymaganiom każdego. Jeśli jednak zamiast aktywności fizycznej zapragniemy odpocząć na plaży wygrzewając się na słońcu i jednocześnie sącząc zimne drinki, idealnym miejscem będą ciche i spokojne zatoczki. Oczywiście po odpoczynku możemy wybrać się na pieszą wędrówkę po górach lub spróbować sił w wielu sportach wodnych.

Stalida – wiele atrakcji w przystępnych cenach

Jeśli podczas wakacji w Grecji będziemy nieopodal miasta Heraklion, grzechem by było pominąć równie ciekawe i co najważniejsze, bardzo blisko położone miasto Stalida. Stalida to niewielkie miasto przybrzeżne położone niespełna 35 kilometrów na wschód od Heraklionu. Miasto to w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na Krecie.

Przyczyną może być fakt, ze sezon urlopowy trwa tutaj wyjątkowo długo, a ceny w porównaniu do innych popularnych ośrodków są bardzo atrakcyjne. Co prawda Stalida posiada jedne z najdłuższych, niestety równie zatłoczonych plaż na wyspie. Do popularności Stalidy przyłożyła się świetnie zagospodarowana baza turystyczna obfitująca w liczne hotele i apartamenty, które zapewniają turystom świetną rozrywkę i niepowtarzalną atmosferę.

Malia – aktywny wypoczynek

Malia to niewielkie miasteczko liczące około 10 tysięcy mieszkańców, położone na północnym wybrzeżu Krety. Malia rozciąga się wzdłuż nadmorskiej promenady, która jest świetnym miejscem zarówno do wypoczynku jak i uprawiania sportów dzięki swojej piaszczysto-żwirowej plaży. Każdy znajdzie tam coś odpowiedniego dla siebie, od luksusowych hoteli i apartamentów, przez liczne sklepy i butiki po puby i dyskoteki w których można bawić się do białego rana.

Stalis – lenistwo w promieniach gorącego słońca

Jeśli ktoś spędza wakacje w Malii, musi koniecznie choć na jeden dzień odwiedzić pobliskie urocze miasteczko Stalis. Tak jak wszędzie znajdziemy tam gorące, piaszczyste plaże, które wprost zachęcają do leniuchowania i wygrzewania się w promieniach słońca, natomiast wiecznie ciepłe, błękitne morze zaprasza do kąpieli i wodnych szaleństw. Dla miłośników zwiedzania również mamy coś interesującego. W okolicach Hersonissos położone jest Lychnostatis - muzeum na świeżym powietrzu, przedstawiające miejscowe stroje ludowe. W muzeum tym odbywają się pokazy zwyczajów i tradycji ludowych.

Grecja i Kreta to najpopularniejsze, ale niezwykle ciekawe miejsca do których przynajmniej raz w życiu wypada pojechać. Wspaniałe zabytki, przepiękne, gorące plaże, czyste i ciepłe morze – cóż więcej trzeba by wypocząć i przywieźć do domu wspaniałe wspomnienia?