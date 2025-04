1 z 6

Sint Ji Lounge Bar & Rooms

To hotel-niespodzianka! Design i luksus w najwyższej formie.

Dodatkowy atut: jest oddalony od jeziora tylko 150 metrów.

Zacisznie, ale nowocześnie. Twórcy tego obiektu postawili

na nietuzinkowość! Każdy pokój w hotelu ma inny kolor.

Możecie więc wybrać ten, który pasuje do Waszej energii. Przylegający do hotelu ogródek również zapewnia odpoczynek

w niespotykanej scenerii – zaaranżowany został bowiem na

kształt egzotycznego kurortu. Znajdziecie tu kryty strzechą

bar, bambusowe zarośla, parasole plażowe osłaniające od

nadmiaru słońca, jacuzzi, drink z palemką... Tu można poczuć

się jak na zagranicznej wycieczce all inclusive. Kreatywność

i zaangażowanie twórców Sint Ji Rooms zaowocowało kolejnym

projektem. I tak powstało Sint Ji Vine, czyli pierwsza w Szczecinku winiarnia.